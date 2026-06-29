Élő

Ez az a hét, amikor a hőhullám letarolja Magyarországot – élőben figyeljük, hogy megdől-e a 41,9 fokos abszolút rekord

  • Hétfőn és kedden tetőzik a hőhullám az országban.
  • Nagy valószínűséggel a 41,9 fokos abszolút melegrekord is megdőlhet.
  • Egész nap követjük a hőség legfrissebb híreit.
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Megdőlt a napi melegrekord

Aszódon már délelőtt 38,9 fokot mértek, ez fél fokkal több, mint a korábbi napi melegrekord.

Nézd meg, mennyit melegedett a Föld

A Reuters oldalán országokra szűrve lehet megnézni, hogy mennyivel van ma melegebb, mint az 1960 és 1991 közötti időszakban.

Gondolkoztál már azon, hogy mit fogsz csinálni, amikor fel kell adnod az eddigi életmódodat?

„A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján fel kell készülnünk a klímaváltozás egy olyan bomlasztó és irányíthatatlan szintjére, amely éhezést, pusztítást, migrációt, járványokat és háborúkat hoz magával.”

Ezek nem egy hollywoodi katasztrófafilm ajánlójából származnak, hanem egy brit kutató, Jem Bendell rengetegszer letöltött és megosztott tanulmányából. Bendell 2018 nyarán publikált szövegét hamar felkarolták a klímamozgalmak is, a Nagy-Britannia városaiban egyre komolyabb akciókat végrehajtó Extinction Rebellion számára is fontos hivatkozási pont lett.

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Hogy túléljük a hőséget, a városoknak át kell alakulniuk

A 30-35 fok fölötti napok már nem kivételesek Magyarországon. Ez az új normális, egyre inkább így néznek majd ki a napjaink, valahogy ehhez kell hozzászoknunk. Ami azért is nagyon elkeserítő, mert teljesen nyilvánvaló, hogy jelenleg a világ nagyvárosaiban ehhez nem lehet hozzászokni.

Párásítás Pesten
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A városoknak kell változniuk, alkalmazkodniuk, átalakulniuk, hogy elviselhetőbbek legyenek az elmúlt napokhoz hasonló időszakok. Ez pedig sokkal többet jelent annál, hogy az önkormányzatok párakapukat tesznek ki, vizet osztanak vagy beengedik a lakosságot légkondicionált középületekbe. Tudatos tervezéssel és fejlesztéssel sokkal elviselhetőbbé, túlélhetőbbé lehetne tenni a világ nagyvárosait, így Budapestet is.

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Egyelőre Kiskunhalasé az abszolút rekord

2007. július 20-án 41,9 fokot mértek az alföldi városban. Azonban ma vagy holnap ez a rekord is a múlté lehet.

Ha fogalmad sincs, hogyan éld túl a pusztító hőhullámot, a független sajtó mindig segít

Egyre melegebb nyarakat kell elviselnünk, de mióta létezik újságírás, a médiában bőven akad olyan anyag, tudósítás, riport, amiből inspirálódhatunk, hogy épségben ki tudjunk kászálódni a legforróbb évszakból – vagy legalább ne kövessük el (újra) a legsúlyosabb hibákat. Emlékezetes strandkörképek, emberkísérletek és riportok egyre nagyobb kánikulákról és szárazságokról.

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Már a Kékestetőn is 30 foknál melegebb van

Vasárnap kora délután az ország legmagasabb pontján 30,2 fokot mutatott a hőmérő, ami mindösszesen 1,2 fokkal maradt el a hegytetőn valaha mért legmagasabb hőmérséklettől. A napokban ez a rekord is megdőlhet.

Kékestető
Forrás: Wikipédia

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