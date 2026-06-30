Sorra állnak le a hőség miatt a MÁV legmodernebb vonatai

„Ma délután az extrém meleg időjárás miatt sorra váltak működésképtelenné a Stadler FLIRT motorvonatok, mert több járműben túlmelegedés lépett fel. A probléma rövid időn belül immár mintegy harminc járművet érintett, és még nem tudjuk pontosan, hogy hol lesz a vége” - írja Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter a Facebookon.

A MÁV-START Zrt. első új Flirt motorvonata forgalomba állítása előtt Budapesten, a Keleti pályaudvaron 2014. október 15-én. Fotó: MTI Fotó: Marjai János

A miniszter azt írja, a MÁV folyamatosan dolgozik a kiesett járművek pótlásán. Vitézy szerint a Stadler által gyártott FLIRT motorvonatok a MÁV flottájának legmodernebb, klimatizált szerelvényei közé tartoznak, egyben Európa egyik legnagyobb példányszámban vásárolt vasúti járművei az elmúlt húsz évben. A jelenlegi extrém hőséget azonban még ezek a modern kocsik sem bírják.

Azokat ugyanis 35 fokig tervezték üzemképesnek, de az abszolút rekordot is megdöntő 42 fok már nekik is feladta a leckét.