Betekintés a jövőbe: élet a hőkupola alatt

Egy tized Celsius-fokon múlt, hogy Magyarország hétfőn megdöntse a történelmi melegrekordot - Aszódon 41,8 fokot mértek. Az előrejelzések szerint kedden akár ez is megtörténhet.
A szubtrópusi eredetű, afrikai légtömeg, az úgynevezett hőkupola egész Európában súlyos hőhullámot okozott.
Budapest párakapukkal és vízágyúkkal igyekezett lehűteni a fővárost, ahol egyes helyeken 40 fokot mértek.
A globális felmelegedés miatt drasztikusan emelkedik a szélsőségesen forró, 40 fok feletti napok száma Magyarországon és a kontinensen. A jövőben egyre több és intenzívebb hőhullám várható, az éghajlati modellek még ennél is gyakoribb és súlyosabb kánikulákat vetítenek előre.