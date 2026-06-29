Betekintés a jövőbe: élet a hőkupola alatt

klímaváltozás
  • Egy tized Celsius-fokon múlt, hogy Magyarország hétfőn megdöntse a történelmi melegrekordot - Aszódon 41,8 fokot mértek. Az előrejelzések szerint kedden akár ez is megtörténhet.
  • A szubtrópusi eredetű, afrikai légtömeg, az úgynevezett hőkupola egész Európában súlyos hőhullámot okozott.
  • Budapest párakapukkal és vízágyúkkal igyekezett lehűteni a fővárost, ahol egyes helyeken 40 fokot mértek.
  • A globális felmelegedés miatt drasztikusan emelkedik a szélsőségesen forró, 40 fok feletti napok száma Magyarországon és a kontinensen. A jövőben egyre több és intenzívebb hőhullám várható, az éghajlati modellek még ennél is gyakoribb és súlyosabb kánikulákat vetítenek előre.
Párakapu a Deák Ferenc téren
Fotó: Bankó Gábor/444
Margitsziget
Fotó: Bankó Gábor/444
Rákóczi út
Fotó: Bankó Gábor/444
A rendőrség vízágyúkkal próbálta élhetővé tenni a Hősök terét
Fotó: Bankó Gábor/444
Szezonális őrbódé az Országház előtt
Fotó: Bankó Gábor/444
Kálvin tér
Fotó: Bankó Gábor/444
A 47-es villamos vezetője egy szalmakalappal próbálta elviselni a felforrósodó vezetőfülkét
Fotó: Bankó Gábor/444
A Hősök terén a tűzoltóság is besegített
Fotó: Bankó Gábor/444
Blaha Lujza tér
Fotó: Bankó Gábor/444
Vörösmarty tér
Fotó: Bankó Gábor/444
Golgota tér
Fotó: Bankó Gábor/444
Széchenyi István tér
Fotó: Bankó Gábor/444
Párakapu a Ferenciek terén
Fotó: Bankó Gábor/444
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