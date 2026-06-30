Még mindig a NER tenderbajnoka dolgozik a kórházaknak, ők újítják fel az elromló klímákat is

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Több mint 3,6 milliárd forintot különített el az új kormány a kórházi klímák és hűtőberendezések fejlesztésére, javítására, de ezt a munkát is a NER egyik tenderbajnoka, a B + N Referencia Zrt. végzi. Erről egy olvasónk küldött jelzést, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig megerősítette az információt.

A B+N Referencia (új nevén LIWO FM) több száz milliárdos tendereket nyert el az elmúlt években a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságtól, és még mindig velük vannak szerződésben. (Hétfőn megkerestük a KEF-et is, de nem válaszoltak.)

A NER „takarítócégeként” emlegetett vállalat a takarítás mellett 81 állami kórházat és egészségügyi intézményt üzemeltet. A cég a tulajdonosa és vezetője, Kis-Szölgyémi Ferenc miatt Pintér Sándor-közelinek nevezhető, egy korábbi Pintér-érdekeltségű cég ugyanis hozzá került.

A Transparency International összesítése szerint 2021 és 2023 között a B + N volt a tendergyőztes – 781 milliárd forint értékben nyertek megbízásokat, szám szerint 76-ot.

A cég pénzügyi beszámolója szerint a 2024-es év volt a csúcs, akkor 207,7 milliárd forint volt a nettó bevételük. Tavaly már „csak” 164,4 milliárd.