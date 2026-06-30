Ukrajna 16 Gripent vett Svédországtól

A Saab szerződést kötött 16 darab Gripen E típusú vadászgép Ukrajnának történő szállításáról, körülbelül 24,6 milliárd svéd korona értékben. „Mélységesen büszke vagyok arra, hogy Svédország és a Saab most lehetővé teszi a Gripen E Ukrajnába történő szállítását, és ezzel egy világszínvonalú harci repülőgépet biztosít, amely jelentősen növeli az ukrán légierő képességeit” – mondta Micael Johansson, a Saab vezérigazgatója egy közleményben.

Ukrajna már májusban aláírt egy szándéknyilatkozatot a beszerzésről Volodimir Zelenszkij svédországi látogatása után. Akkor Ukrajna akár 150 vadászgép megvásárlását is kilátásba helyezte.

Volodimir Zelenszkij és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök Fotó: CHRISTINE OLSSON/TT News Agency via AFP

A Gripen E-k kiszállítása 2029-ben kezdődik meg, és a vadászgépek beszerzését az Európai Unió és Nagy-Britannia által biztosított hitelből finanszírozzák. A gépekhez megfelelő felszerelés, műszaki segítségnyújtás és támogatás is jár. Az ukrán pilóták és műszaki személyzet képzését már megkezdték Svédországban. Korábban kötött megállapodások keretében az első 16 Gripen C/D repülőgépet már 2027 elején átadják az ukrán légierőnek. (STV/MTI)