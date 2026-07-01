Elzöldült a Velencei-tó

A Velencei-tó látványos változásáról számol be a Copernicus Sentinel–2 műholdfelvételei alapján az Időkép. Az oldalukon bemutatott képen látszik, hogy tavaly június végén még szürkés-zöldes árnyalatú volt a víz, ez ugyanis a megszokott színe. Idén június végén viszont élénkzöldre változott.

A Velencei-tó a Copernicus Sentinel–2 műholdfelvételein tavaly és idén. Forrás: Időkép

Mindezt algák, vagyis a vízben lebegő mikroszkopikus növényi szervezetek felszaporodása okozza. Azt pedig az, hogy az utóbbi hetekben a meleg és a zavartalan napsütés segítette ezt a folyamatot, és az alacsony vízállás sem segít.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, június 20-án történelmi mélypontra süllyedt a Velencei-tó vízszintje. Aznap az agárdi vízmérce 52 centimétert mutatott, ami egy centiméterrel alatta van a 2022 szeptemberében mért, korábbi legkisebb vízállásnak. Ráadásul, ha a következő hónapokban az elmúlt száraz nyarakhoz hasonló, havi 6–8 centiméteres nettó vízszintcsökkenéssel számolunk, akkor ősz elejére akár 30 centiméter körüli vízállás is kialakulhat, tehát a „rekord” 20 cm-rel is megdőlhet.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal azt közölte, hogy az aszályos tavasz következtében rendkívül alacsony vízszint jelentősen elmarad az elmúlt tíz év azonos időszakában mért értékektől, és ez több strand működését is ellehetetleníti.

A helyzet komolyságát demonstrálandó a Hajtás Pajtásos Kürti Gábor kimért egy lábon járható utat a mederben, amin átsétált Pákozdról Gárdonyba. És érdemes megnézni az Eltűnő strand című alkotást is, egy drónfelvételekre alapuló zenés filmet, amit Pápai Gergő készített a Velencei-tóról.