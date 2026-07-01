Ezt a hőséget a FLIRT motorvonatok se bírták, szerda reggelre tudtak újraindulni

Kedd este kezdtek el „éledezni”, majd szerda reggelre indultak újra a FLIRT motorvonatok, amelyek az extrém hőség miatt váltak működésképtelenné – írta Vitézy Dávid közlekedési miniszter

30 motorvonat azért állt le, mert a hőségben a járművek rendszerei a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, emiatt a vonatok a megállás után nem tudtak újra elindulni. Amint 38 fok alá süllyedt a hőmérséklet, használhatóvá váltak.

Fotó: Vitézy Dávid/Facebook

Vitézy azt írta, a rendszer kedden egyes esetekben 70 fok feletti akkumulátorcella-hőmérsékletet is érzékelt, ezért tiltotta le a töltést. Vitézy szerint hasonló jelenség az újabb, központi számítógépes rendszerekkel felszerelt autóbuszoknál is előfordul ilyen rendkívüli hőségben, a védelmi rendszerek a tűzveszélyt akarják megelőzni.

A miniszter szerint a Stadler már dolgozik a megoldáson. A szintén általuk gyártott KISS motorvonatoknál nem jelentkezett ez a probléma, így Vitézy azt reméli, hogy a 2006 óta forgalomba állított FLIRT motorvonatoknál is találnak valami megoldást.

A történet jól mutatja, hogy Magyarország sincs teljesen felkészülve a klímaváltozás hatásaira, és ezekből a tapasztalatokból tanulni kell, az új járművek gyártásánál figyelembe kell venni, hogy a korábban rendkívülinek számító időjárási helyzetek egyre inkább a mindennapok részévé válnak – írta Vitézy Dávid.