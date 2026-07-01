Hároméves kisfiút mentettek ki hat nappal a venezuelai földrengés után

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Élve emeltek ki a romok közül egy hároméves kisfiút hat nappal a venezuelai földrengések után. A mentést egy Jordániából érkezett mentőcsapat hajtotta végre. A fiút Delcy Rodríguez, az ország ideiglenes elnöke meg is nevezte, Klieber Moránnak hívják. A videófelvételeken látható, ahogy a mentőcsapatok tagjai ujjonganak, amikor a gyermeket kimentik a romok alól La Guaira államban.

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Rodríguez a gyermek megmentését „a remény pillanatának” nevezte. Vasárnap két kisfiút mentettek ki a romok alól. A múlt heti, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések halálos áldozatainak száma 1943-ra emelkedett, több mint 10 000-en megsérültek, és további tízezreket tartanak nyilván eltűntként. (BBC)

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