Hároméves kisfiút mentettek ki hat nappal a venezuelai földrengés után

Élve emeltek ki a romok közül egy hároméves kisfiút hat nappal a venezuelai földrengések után. A mentést egy Jordániából érkezett mentőcsapat hajtotta végre. A fiút Delcy Rodríguez, az ország ideiglenes elnöke meg is nevezte, Klieber Moránnak hívják. A videófelvételeken látható, ahogy a mentőcsapatok tagjai ujjonganak, amikor a gyermeket kimentik a romok alól La Guaira államban.

Rodríguez a gyermek megmentését „a remény pillanatának” nevezte. Vasárnap két kisfiút mentettek ki a romok alól. A múlt heti, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések halálos áldozatainak száma 1943-ra emelkedett, több mint 10 000-en megsérültek, és további tízezreket tartanak nyilván eltűntként. (BBC)