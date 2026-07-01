Ismét nyilvánosan elérhetők az építési engedélyekhez kapcsolódó tervek

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon jelentette be, hogy újra nyilvánosan hozzáférhetők az építési engedélyekhez kapcsolódó tervdokumentációk. Ez azt jelenti, hogy ismét bárki megtekintheti az elektronikus építéshatósági rendszer (ÉTDR) nyilvános felületén a kiadott építési engedélyekhez tartozó terveket.

A nyilvános felület elérhetőségét 2024 nyarán szüntették meg Lázár János építési és közlekedési miniszter javaslatára. A rendeletmódosítással jelentősen korlátozták, hogy egy-egy ügyben ki tekinthető ügyfélnek, és ők hogyan tekinthetnek bele az iratokba. A rendeletmódosítás azután készült el, hogy a Válaszonline az ÉTDR segítségével megírta, hogy Tiborcz István és köre építheti be a Svábhegy maradékát.

Vitézy szerint a döntés tökéletes példája volt annak, hogy „milyen az, amikor néhány magánember akarata teljesen felülírja a közérdeket, a miniszter pedig visszaél a hatalmával”.

Vitézy Dávid Fotó: Németh Dániel/444

Vitézy saját bevallása szerint az egyik első kormányülésen beterjesztette az ÉTDR nyilvános elérhetőségének visszaállításáról szóló javaslatát, amit a kormány el is fogadott.