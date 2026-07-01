Kormánypárti politikusok házainál robbantottak Thesszalonikiben

Öt embert kellett kórházba szállítani Thesszalonikiben azután, hogy hajnalban úgynevezett gyújtóbombákat robbantottak a városban. Azt feltételezik, hogy politikai támadásról van szó, hisz az érintett lakóházakban a görög konzervatív kormánypárt, az Új Demokrácia tagjai élnek.

Az Új Demokrácia párt képei az esetről.

A robbantások hajnali 4:00 és 4:45 között történtek, azokhoz kemping gázpalackokból készített, kezdetleges robbanószerkezeteket használtak. A harmadik – egyben utolsó – robbantás során meg is sérültek emberek. Ott autók és motorkerékpárok is kigyulladtak. Az egyik autó az Új Demokrácia párt egyik parlamenti képviselőjelöltjének tulajdonában volt. A rendőrség tájékoztatása alapján a jelölt égési sérüléseket szenvedett, édesanyját pedig szintén égési sérülésekkel az intenzív osztályon ápolják.

Görögországban viszonylag gyakoriak az ilyen esetek. 2024 júniusában egy benzines gyújtóbomba-támadásban megsérült egy rendőr, aki egy athéni főbíró otthonát őrizte. 2025 áprilisában bomba robbant Athénban, a görög vasúttársaság irodájának közelében. 2025 júliusában pedig szintén bomba robbant a görög börtönőrök szövetsége elnökének szaloniki otthona előtt. Az elnök sértetlen maradt, de két másik személy könnyebb sérüléseket szenvedett a szétrepülő üvegszilánkoktól. (Washington Post)