Trump több mint 1 milliárd dollárt keresett egy év alatt a saját kriptójával

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Donald Trump tavaly több mint 1 milliárd dollárt keresett kriptovalutákkal kapcsolatos üzletekből, a 2025-ös vagyonbevallása szerint. A 927 oldalas vagyonnyilatkozatában 635 millió dolláros jogdíjat tüntetett fel a $TRUMP nevű meme coin kapcsán amelynek értéke amúgy meredeken zuhant azóta, hogy néhány nappal a hivatalba lépése előtt piacra dobta. a $TRUMP meme coint 2025 januárjában hozta létre és az első hónapokban még nagyon jövedelmező volt.

Trump meme coin (illusztráció)
Fotó: JONATHAN RAA/NurPhoto via AFP

Ezen kívül több mint 500 millió dolláros bevételt tüntetett fel a World Liberty Financial nevű kriptovaluta-cégből is, amelyet saját fiai és különmegbízottja, Steve Witkoff gyermekei alapítottak.

További milliókat keresett ingatlanokból és Trump-témájú termékekből. A Fehér Ház azonban azt állítja, hogy az elnök nem húzott hasznot az elnökségéből. Pedig legújabb vagyonnyilatkozatában szereplő bevételei messze felülmúlják a korábbi, 2024-es adatokat. Akkor Trump több mint 600 millió dolláros jövedelemről számolt be.

A „furcsa” gazdagodást a magyaroknak ismerős taktikával magyarázzák: a Fehér Ház állítása szerint minden rendben, hisz Trump a fiai által kezelt vagyonkezelő alapba helyezte vállalkozásait, így nincs összeférhetetlenség. „Sem az elnök, sem a családja soha nem vett részt – és soha nem is fog részt venni – összeférhetetlenségben” – fogalmazott Anna Kelly, a Fehér Ház helyettes sajtószóvivője közleményében. (BBC)

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