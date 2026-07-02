A belvárosi fideszes önkormányzat eladott két lakást, a vevők máris sokszoros áron hirdették

POLITIKA

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  • A belvárosi fideszes önkormányzat az év elején eladott két ingatlant, amiket a vevők sokszoros áron kezdtek el hirdetni, pedig elvileg vállalták, hogy öt évig nem adják tovább.
  • Miután az ingatlanok ügyében elküldtük a kérdéseinket, a hirdetések eltűntek.

1. Stollár Béla utca

Az V. kerületi fideszes önkormányzat pályázaton értékesített egy Stollár Béla utca 22. szám alatti, 179 m² alapterületű lakást, amiben a ház egyik lakója szerint régen bölcsőde volt, de legalább tíz éve üresen áll. A Budapest Főváros Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága elé került előterjesztés szerint a nyertes vételár 88,9 millió forint volt, ami 496 648 Ft/m²-es árat jelentett. A dokumentum szerint a vevővel kötendő szerződés öt évre szóló elidegenítési tilalmat is tartalmazott.

Stollár Béla utca 22.
Fotó: Bankó Gábor/444

Azért került a főváros elé az ingatlan, mert ők csak annyiban érintettek, hogy az önkormányzatnak tisztáznia kellett, élnek-e az elővásárlási jogukkal. Nem éltek, és a pályázatot magát az önkormányzat írta ki, bonyolította le és írta alá az új tulajdonosokkal.

Az előterjesztésben a fővárosi oldal kifejezetten rögzítette, hogy nem állt rendelkezésére elég információ az ingatlan pontos elhelyezkedéséről, állapotáról, illetve arról, hogy utcai vagy udvari fekvésű-e. A dokumentumban az is szerepelt, hogy a kerület részéről érdemi információk beszerzésére nem láttak lehetőséget.

Az ingatlan rövid időn belül megjelent az ingatlan.com-on, ugyanazzal a 179 m²-es alapterülettel, lakásként hirdetve, 260 millió forintos (tehát közel háromszoros) áron. A hirdetés szerint az ingatlan:

  • földszinti,
  • utcai fekvésű,
  • saroklakás,
  • nagypolgári épületben található,
  • lakhatási célra, irodának vagy rendelőnek is alkalmas.
Forrás: ingatlan.com

A lakást a szentendrei, Green Cabin Hungary nevű cég vette meg, aminek a tulajdonosa a Favourite Home General Kft. ingatlanos cég.

2. Kálvin tér

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