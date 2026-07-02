A kormány visszavonta a lengyel miniszternek és helyettesének a menekültstátuszát, amit az Orbán-kormánytól kaptak

A kormány visszavonta a Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter, illetve helyettese, Marcin Romanowsi és családjának menekültstátuszát – írta a Reuters a lengyel kormány közlése alapján.

„Megkaptam az írásbeli megerősítést, miszerint Magyarország visszavonta Marcin Romanowski, Zbigniew Ziobro és Patrycja Kotecka-Ziobro menekültstátuszát. Emellett érvénytelenítette az útleveleiket is” – írta az X-en Radosław Sikorski.

A Reuters szerint a döntéssel a két politikus elvesztette azokat az okmányokat, amikkel el tudták hagyni az országot a Tisza-párt győzelme után. A Magyar-kormány belügyminisztériuma június elején jelentette be, hogy felülvizsgálja a politikai alapon megadott menekülti jogállásokat – ekkorra a két politikus már lelépett az országból.

Magyar Péter és a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Magyar Péter még májusban, első miniszterelnöki útján, Lengyelországban beszélt arról, hogy a sajtóból értesült arról, hogy a két politikus az Egyesült Államokban van, és annak nincs jele, hogy közvetlenül Magyarországról hagyták volna el Európát. Magyar szerint vélhetően a schengeni zónán belül egy másik országból távozott Európából Zbigniew Ziobro és a házastársa, és úgy tudja, a miniszterelnöki beiktatása előtt pár órával hagyták el Magyarországot.

A két politikus az előző kormánypárt, az Orbán-szövetséges Jog és Igazságosság (PiS) vezető politikusa volt – a kormányváltás után indultak ellenük eljárások.

Ziobro ellen Lengyelországban 26 bűncselekmény miatt emeltek vádat, köztük bűnszervezet létrehozása és vezetése, hivatali visszaélés, jelentős értékű közpénzek elsikkasztása és annak kísérlete az Igazságügyi Alapból.

Zbigniew Ziobro és Orbán Viktor 2025 októberében. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Romanowski ügyében 19 vádpont van, ezek között szintén megtalálható a bűnszervezetben való részvétel, a hivatali visszaélés, a közpénzekkel való visszaélés. Mindketten Magyarországra menekültek a bírósági eljárás elől (Romanowski 2024-ben, Ziobro 2025-ben), és menedékjogot kaptak – pedig mindkettőjüket körözik hazájukban.