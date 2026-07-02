Horváth András lesz a közmédia ideiglenes vezetője, összeolvasztják a Duna Media Zrt.-t és az MTVA-t

Kinevezte az Országgyűlés művelődési bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét – derül ki a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közleményéből. A közmédia átalakításáért Horváth András jogász fog felelni. A deklarált cél, hogy a közmédia „16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába”.
Horváth András megbízatása a közlemény szerint átmeneti.
A közmédia állandó vezetését nyílt pályázat útján választja ki az új Független Közmédia Testület, amit társadalmi és szakmai párbeszéd előz meg, írják. Az átalakítást „nem a kormány és nem a minisztérium, hanem az átmeneti szakmai csapat végzi”.
A közleményből kiderül még, hogy az ideiglenes vezetés munkáját az alábbi feladatok határozzák meg:
„A következő hónapok célja – írják még –, hogy a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium miniszteri biztosa, Grósz Judit koordinációjával megvalósuljon a társadalmi és szakmai párbeszéd. Ezzel párhuzamosan történik a közmédia átvilágítása, demokratizálása, hogy újra politikai érdektől független társadalmi tájékoztatást adhasson.”