Horváth András lesz a közmédia ideiglenes vezetője, összeolvasztják a Duna Media Zrt.-t és az MTVA-t

Kinevezte az Országgyűlés művelődési bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét – derül ki a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közleményéből. A közmédia átalakításáért Horváth András jogász fog felelni. A deklarált cél, hogy a közmédia „16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába”.

Horváth András megbízatása a közlemény szerint átmeneti.

A közmédia állandó vezetését nyílt pályázat útján választja ki az új Független Közmédia Testület, amit társadalmi és szakmai párbeszéd előz meg, írják. Az átalakítást „nem a kormány és nem a minisztérium, hanem az átmeneti szakmai csapat végzi”.

Radnai Márk és Rost Andrea alelnökök a művelődési bizottság ülésén, 2026. július 2-án Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A közleményből kiderül még, hogy az ideiglenes vezetés munkáját az alábbi feladatok határozzák meg:

A közmédia korábbi működésének átvilágítása, a visszaélések feltárása.

A Duna Media Zrt. és az MTVA összeolvasztása.

Szigorú pártatlanság, a sajtóetikai szabályok betartása, objektív és hiteles tájékoztatás újraépítése.

A közmédia transzparens és költséghatékony működtetése az átmeneti időszakban.

„A következő hónapok célja – írják még –, hogy a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium miniszteri biztosa, Grósz Judit koordinációjával megvalósuljon a társadalmi és szakmai párbeszéd. Ezzel párhuzamosan történik a közmédia átvilágítása, demokratizálása, hogy újra politikai érdektől független társadalmi tájékoztatást adhasson.”