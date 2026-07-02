Kiderült, hogy kiknek jár a 100 ezer forint, Magyar Péter elmondott néhány fontos részletet az iskolakezdési támogatásról

Az iskolakezdési támogatás első részletét, 50 ezer forintot augusztus 24-ig átutalja a Magyar Államkincstár – közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóban.

Magyar Péter szintén a Facebookon jelentette be szerdán este, hogy a kormány döntése értelmében 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban részesülnek a gyermekes családok. Akkor csütörtökre ígért további részleteket.

Ezeket ismertetve elmondta, már meglévő jogosultságokhoz kötötték a támogatást, amelyeknél az állam megállapította a rászorultságot.

Akik tehát jogosultak lesznek a 100 ezer forintra, azok a Magyar Péter-videó alapján a következők:

akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek;

az emelt összegű családi pótlékban részesülők, a tartósan betegek, a súlyos fogyatékossággal élők;

a sajátos nevelési igényűek;

a Dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben részt vevők;

akik egyszülős családban nevelkednek;

akik gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél vannak.

„Az első részletet, 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, hogy a családok még a tanév kezdete előtt meg tudják vásárolni mindazt, amire valóban szükségük van” – mondta a miniszterelnök.

A második 50 ezer forint novemberben, utalvány formájában érkezik. A támogatás adómentes lesz, és nem vonható végrehajtás alá.

A kormány számításai szerint mintegy 400 ezer gyermek részesülhet az iskolakezdési támogatásban.