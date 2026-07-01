A kormány bevezeti a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást

Magyar Péter a Facebookon jelentette be, hogy a kormány döntése értelmében 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban részesülnek a gyermekes családok. A miniszterelnök csütörtökre ígért további részleteket az intézkedéssel kapcsolatban.
A Tisza Párt választási programjában azt ígérte, hogy a rászorulóknak 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást adnak. Akkori számításaik szerint az intézkedés 700 ezer gyermeket érintene. Emellett azt is megígérték, hogy a GYES-t és a gyermeknevelési támogatást, a GYET-et is duplájára emelik.
Magyar Péter a június 25-ei kormányszóvivői tájékoztatón azt mondta, tárgyaltak az iskolakezdési támogatás bevezetéséről.
A Tisza megszüntetné a végrehajtói maffiát, kivizsgálná a botrányos ügyeket – mint amilyen Hatvanpuszta –, csökkentené a keveset keresők adóját és sokat adna a kisnyugdíjasoknak. Az Orbán-kormány több intézkedéséhez nem nyúlna, több területen viszont jelentős átalakításokat hozna egy Tisza-kormány.
Ideje megnyilvánulnia a legfőbb ügyésznek aranykonvojügyben, mondta a miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón. Ahol szó volt többek közt a sok száz milliárdos várbeli fejlesztések sorsáról és a Pilisszentkeresztre kihelyezett kormányülésről. Sőt a Magyarország felé közelítő hőkupoláról is.