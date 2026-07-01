A kormány bevezeti a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást

Magyar Péter a Facebookon jelentette be, hogy a kormány döntése értelmében 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban részesülnek a gyermekes családok. A miniszterelnök csütörtökre ígért további részleteket az intézkedéssel kapcsolatban.

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza Párt választási programjában azt ígérte, hogy a rászorulóknak 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást adnak. Akkori számításaik szerint az intézkedés 700 ezer gyermeket érintene. Emellett azt is megígérték, hogy a GYES-t és a gyermeknevelési támogatást, a GYET-et is duplájára emelik.

Magyar Péter a június 25-ei kormányszóvivői tájékoztatón azt mondta, tárgyaltak az iskolakezdési támogatás bevezetéséről.