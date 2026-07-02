Krónikus álmatlanságban szenvedett, szorongott, belerepült Peking legmagasabb felhőkarcolójába

„Személyes okokból” vezette bele kisrepülőjét Peking legmagasabb felhőkarcolójába múlt héten egy 66 éves férfi, akit csak vezetéknevén, Liuként említenek a kínai hatóságok.

A múlt pénteki balesetben egyedül a pilóta vesztette életét, de további 13 ember megsebesült. A BBC híre szerint egyiküket már kiengedték a kórházból.

Liu a 109 emeletes CITIC Towernek ütközött kisgépével, a közösségi médiában terjedő felvételeken látható volt, ahogy a törmelékek a földre hullanak és kigyulladnak.

A vizsgálat arra jutott, hogy a férfi krónikus álmatlanságban és szorongásban szenvedett. Liu elvált, egyedül élt, és naplójában többször is arról írt, hogy kész véget vetni életének.

A small plane crashes into a 109-story skyscraper in Beijing, sending debris down the building's side.



Local reports say the pilot Liu Junhua was conducting a solo flight in the local airspace, took off from Shifosi Airport at 17:30, and at 17:40 prepared to return for landing.… pic.twitter.com/drmOgMvQ9E — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 26, 2026



