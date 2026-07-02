Medveriasztó spray-vel fújta le az embereket egy postahivatalban, hiába kért elnézést, öt sérült kórházi kezelésre szorult

Öt ember került kórházba Japánban, miután egy férfi véletlenül medveriasztó spray-vel fújta le őket egy postahivatalban.

A Nagojában történt incidenssel kapcsolatban Rjóhei Aszano helyi tűzoltóparancsnok a sajtónak elmondta, összesen nyolcan lettek rosszul, de súlyos sérültek nincsenek.

A helyi média szerint a férfi külföldi állampolgár, és az eset után elnézést kért. Hogy hogyan nézhette az embereket medvének, vagy milyen más ok miatt fújt a postahivatalban, az az MTI híréből és a Japan Times cikkéből sem derül ki.

Medveveszélyre figyelmeztető felhívás Tokió közelében, 2026 júniusában Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Japánban április elseje óta legkevesebb öten haltak meg medvetámadásban. A héten a szigetország északi részén egy hatodik holttestet is találtak, gyaníthatóan szintén medvetámadással összefüggésben. A környezetvédelmi minisztérium felhívta a figyelmet, hogy a statisztikák 2018-as gyűjtése óta a mostani az első év, hogy több mint két ember hal bele medvetámadásba április eleje és június vége között.

Japánban az utóbbi időkben megszaporodtak a medvetámadások, ezért a kormány lépéseket tett ezek visszaszorítására. Tavaly 238 embert támadott meg medve, közülük 13-an meghaltak.

A postahivatalban mindazonáltal biztosan nem volt egy árva medve sem.