Foci-Vb 2026
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Starmer nem enged Tuchel kérésének: a gyerekeknek az iskolában a helyük a hétfő hajnali Anglia–Mexikó meccs után is

foci

Keir Starmer szerint a gyerekeknek hétfő reggel iskolában a helyük, még akkor is, ha az angol válogatott világbajnoki mérkőzése az Egyesült Királyság időzónája szerint hajnali 1 órakor kezdődik. A brit kormány álláspontja szerint a mérkőzés iránti lelkesedés érthető, de az oktatási kötelezettségek nem írhatók felül egyetlen sportesemény kedvéért sem – írja a Guardian.

Anglia szerdán este a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni győzelmével bejutott a világbajnokság legjobb 16 csapata közé. A mérkőzést követően a szövetségi kapitány, Thomas Tuchel arra kérte a szülőket, hogy engedjék meg a gyerekeknek, hogy fennmaradjanak a Mexikó elleni mérkőzés miatt – akár hajnali 3 óráig is eltarthat –, és hogy másnap ne kelljen iskolába menniük.

Keir Starmer
Fotó: JAIMI JOY/AFP

Tuchel szerint a világbajnokság kivételes alkalom, ami felülírhatja a megszokott napi rutint:

„Írjanak igazolást az iskolának, és engedjék, hogy a gyerekek focit nézzenek. Az életük során még rengeteg iskolai nap vár rájuk, de a világbajnokság négyévente van”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy „nagy, nagy mérkőzés” vár a csapatra, amihez szerinte szélesebb társadalmi támogatás szükséges.

A kormány azonban elutasítja ezt a megközelítést. A miniszterelnök szóvivője szerint „ez a döntés a szülőké”, ugyanakkor hangsúlyozta: „szeretnénk, ha mindenki élvezné a mérkőzést, de a gyerekeknek hétfőn iskolában a helyük”. Az oktatási miniszter, Jacqui Smith szintén a tanulás fontosságát emelte ki, ugyanakkor elismerte, hogy sokan így is a meccsnézés mellett döntenek.

Smith egy interjúban úgy fogalmazott: „Nem akarok ünneprontó lenni, de a legnagyobb ünneprontó az, ha a fiatalok nem jutnak hozzá ahhoz a tudáshoz, amire az életben szükségük van.” Hozzátette, hogy ő maga is készül a mérkőzésre, de egy rövid hajnali alvás után másnap munkába áll.

Fotó: RICHARD PELHAM/Getty Images via AFP

A mérkőzés időpontja miatt sok család komoly logisztikai döntések elé került, amit jól jelez, hogy egy bébiszitter-alkalmazás adatai szerint 50 százalékkal nőtt a hétfő reggeli foglalások száma. Közben a szurkolók egy része rendkívüli munkaszüneti napot is követel a mérkőzés miatt, hogy mindenki zavartalanul követni tudja az eseményeket. A kormány azonban ezt elutasította, arra hivatkozva, hogy „a munkaszüneti napok rendje hosszú ideje rögzült”. Ugyanakkor nem zárták ki annak lehetőségét, hogy egy esetleges világbajnoki győzelem esetén extra munkaszüneti napot hirdessenek.

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