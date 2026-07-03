50 millió forintba kerülhet a megyehatárt jelző táblák lecserélése

A Magyar Közút vezérigazgató-helyettese azt mondta az RTL Híradónak, hogy már nincsenek meg a 2023-ban leszerelt megyetáblák, mert átmatricázták, majd forgalomterelésre használták őket.

Így mindenképpen új táblákra lesz szükség, miután a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter bejelentette, hogy a vármegyéket visszanevezik megyékre. A miniszterelnök akkor azt mondta, reméli, hogy megvannak még a régi táblák, de ha mégsem, akkor léteznek más megoldások, például színes matricával is le lehet takarni azt, hogy VÁR. A Magyar Közút szerint a matrica felhelyezését a jelenlegi jogszabályok nem engedik, de az útfenntartás szabályait meghatározó bizottság tehet kivételt.

Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

A Magyar Közútnak összesen 589 darab megyehatárt jelző táblája van. Becsléseik szerint az új táblák gyártása közel 50 millió forint lenne. A 2023-as cserekor ugyanez még 36 millió forintba került.