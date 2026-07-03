A marhákkal jobb vigyázni – tiltott szer nyomaira bukkantak a világbajnokság legrosszabb csapatának futballistáinál

Pozitív doppingmintát adott a tunéziai válogatott 8 játékosa, írta meg a Times. Az érintett labdarúgók mintáiban a Clenbuterol nevű szer nyomait találták meg.

Nem valószínű, hogy doppingoltak, de ha esetleg mégis, akkor nem sokra mentek vele: Tunézia volt az amerikai–kanadai–mexikói világbajnokság legrosszabb csapata, amely három sima vereséggel, 0 ponttal, 2-12-es gólkülönbséggel mehetett haza. Svédországtól 5-1-re, Japántól 4-0-ra, Hollandiától 3-1-re kapott ki az együttes. Nem mellesleg: az észak-afrikai válogatott volt az egyetlen, amely a kontinens tíz csapata közül nem jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba a tornán.

A Clenbuterol a Times cikke szerint szerepel a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség doppinglistáján, minthogy egyfelől az asztma kezelésére szolgál, másfelől az izomtömeg építésében és a testzsírégetésben is segíti a sportolókat.

A tunéziai válogatott az utolsó, hollandok elleni csoportmeccse előtt Fotó: RICHARD PELHAM/Getty Images via AFP

Az ügynökség tisztségviselői mégis úgy vélik, hogy az érintett játékosok nem doppingoltak, hanem szennyezett hússal vitték be a szervezetükbe a szert. Tunézia mexikói helyszíneken játszott, állomásozott, étkezett, ott pedig a gazdák hagyományosan Clenbuterolt adnak hozzá a szarvasmarhák takarmányához, hogy kevésbé zsíros, de izmosabb legyen a húsuk.

Az írásban megemlítik: 2018-ban Saul Canelo Alvarez, a korszak egyik legnagyobb sztárbokszolója 6 hónapos eltiltást kapott, miután pozitív lett a Clenbuterol-tesztje. Akkor Canelo is a marhahúsfogyasztással iparkodott magyarázni a bizonyítványát.