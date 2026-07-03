Átvilágítja a kormány a Nemzeti Együttműködési Alap működését

A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) működésének átvilágításáról és felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat.

A határozatban a kormány a civil finanszírozási rendszer átláthatósága érdekében elrendeli a NEA működésének átfogó tényfeltáró átvilágítását és felülvizsgálatát, amellyel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízta meg.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Fotó: Németh Dániel/444

Jelezték, hogy a vizsgálatnak az általános pénzügyi, jogi és célszerűségi vizsgálaton túl mindenképpen ki kell terjednie a kiírt pályázatok törvényben meghatározott célokkal való összhangjára, a Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumainak döntési mechanizmusára, továbbá a civil jelöltállítási rendszer felülvizsgálatára. Ezen felül felkérték a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, hogy a vidék- és településfejlesztési miniszter bevonásával, a vizsgálat eredményétől függően tegyen javaslatot a kormány új támogatáspolitikai koncepciójára.

A NEA 12 éves története alatt 117 milliárd forint támogatás került túlnyomórészt átláthatatlan módon a civil szektorhoz – ezt a Civilek Új Alapon nevű, civil szervezeteket tömörítő koalíció állapította meg nemrég, az egyelőre 12 szervezetet tömörítő kezdeményezés azért jött létre, hogy felülvizsgálják az állami alap működését, amihez országszerte 665 különböző szervezetet kérdeztek meg.

A Nemzeti Együttműködési Alapot (NEA) azért hozták létre 2014-ben, hogy közhasznú szervezeteket támogasson. Az alap által kiosztott támogatásokat az Átlátszó elemezte, és arra jutottak, hogy a legtöbb pénzt elnyerő 10 szervezet többsége valamilyen módon kötődik a kormánypártokhoz, az első három pedig mind kormányközeli. (MTI)