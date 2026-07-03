Ebolajárvány: bevonták az első pácienst a klinikai vizsgálatokba, Covid-19 gyógyszerrel is próbálkoznak

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Bevonták az első pácienst a legújabb ebolajárványt kiváltó Bundibugyo-vírustörzs kezelésére irányuló klinikai vizsgálatokba – jelentette be csütörtökön Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója. Gebrejeszusz szerint a lépés mérföldkő a járvány elleni küzdelemben.

A főigazgató ugyanakkor hangsúlyozta, az előrelépés ellenére az egészségügyi dolgozókra más területeken még számos nehézség vár, beleértve a bizalmatlanságot és gyanakvást is. Példaként a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén lévő, az egyik legsúlyosabb járványgócnak számító Ituri tartomány kórháza elleni támadást említett, amelyben ketten életüket vesztették.

Aláhúzta ugyanakkor, hogy a járvány elleni küzdelem egyéb területein sikereket értek el: jelenleg már tíz laboratórium képes a tesztelésre, és az érintettek ötödénél végeznek kontaktkutatást, bár esetenként még több érintettet kell azonosítani.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A WHO tájékoztatása szerint a több hónapon át tartó, Ituriban kezdődött klinikai vizsgálatokba több mint ezer beteget vonnak be, az eljárás során pedig az MBP134 nevű, átalakított antitesteken alapuló kísérleti ebola gyógyszer és a Covid-19 kezelésére már jóváhagyott antivirális hatóanyag, a remdezivir együttes és külön-külön kifejtett hatásait vizsgálják.

A vírustörzs ellen egyelőre nem létezik sem jóváhagyott védőoltás, sem hatékony gyógyszeres kezelés.

Mindeközben a Kongói DK csütörtökön bejelentette, hogy az országban meghaladta az 1400-at az ebolával fertőzöttek száma, beleértve 447 halálozást is. A Kongói DK kommunikációs minisztériuma hozzátette, hogy a keleti Ituri és Észak-Kivu tartományban szerdán 54 új esetet regisztráltak. A kormány tájékoztatása szerint az összesített halálozási arány 30,6 százalék volt.

Jelenleg összesen 595 beteg van karanténban vagy kórházban, míg 213 beteg felépült. A három érintett tartományban a kontaktkövetés aránya 82,7 százalék volt. Jean Kaseya, az afrikai járványügyi hatóság (Africa CDC) főigazgatója csütörtökön figyelmeztetett, hogy a járvány továbbra is „rendkívül súlyos”, a korábbi, a Kongói DK-ban és Nyugat-Afrikában dúló ebolajárványokkal ellentétben a Bundibugyo-vírustörzs gyorsabb terjedést és nagyobb halálozási arányt okoz.