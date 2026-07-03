Jövőre már nem a Velencei-tónál rendezik meg az EFOTT-ot, 11 év után költözik el a fesztivál

11 év után új helyszínre költözik az EFOTT, július 8–12. között utoljára rendezik meg a fesztivált a Velencei-tónál – közölték a szervezők pénteken.

Olyan helyre költöznek, amely „az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni.” A fesztivál Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hova.

„A döntés mögött az évről évre egyre nagyobb részvételi szám áll: a költözés azt szolgálja, hogy a fesztiválélmény jövőre tovább bővülhessen, a megszokott minőség pedig hosszú távon is megmaradjon” – írták.

A közlemény szerint tavalyhoz képest 60 százalékkal nőtt a jegyek és bérletek iránti kereslet, ami azt jelzi, hogy „az EFOTT kinőtte a jelenlegi helyszínét”.

A Velencei-tó közben gyakorlatilag kiszáradt, gyalog át lehet rajta sétálni. Ebben a rövidfilmben jól látszik, milyen állapotban van most a tó.