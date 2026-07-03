Magyar Péter a volt elnök villájáról készült felvétellel reagált Áder János felszólítására

Magyar Péter videóval reagált a bizonyítékokat vagy bocsánatkérést váró Áder János közleményére. A drónfelvételen a volt köztársasági elnök 720 négyzetméteres villája látható.

A miniszterelnök azt írta, a villa felújításakor még a zöldterület maximális beépíthetőségét is megemelték Áder János kérésére. Hozzátette, hogy a volt elnök rezsijére évi 21 millió forintot költenek az adófizetők, miközben házi alkalmazott, gépkocsi, sofőr, titkárság és havi 6 millió forint is jár a volt elnöknek.

„Ha gondolja elnök úr, megmutathatja belülről is a házat, hogy lássák a magyarok, hogy mire költöttek. Vagy a Kék Bolygó Alapítványának a milliárdos pasaréti villáját, amit szintén a magyarok fizetnek.”

Magyar azzal zárta posztját, hogy ez még csak a történet eleje.

A miniszterelnök és Áder azután kezdett egymásnak üzengetni, hogy a volt elnök alkotmányellenesnek nevezte a Sulyok Tamás eltávolítását célzó alaptörvény-módosítást.

Magyar erre először a nagy ho-ho-horgásznak nevezte Ádert, majd azt mondta, érti a sértődöttségét, hiszen „a hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől ő is, meg a sameszai is”. Ezzel az Áder által létrehozott Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványra utalt, ami egyike azon közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak, amiknek államtól kapott vagyona a tizenhatodik alaptörvény-módosítással visszakerült az államhoz.

Magyar vádjai után Áder felszólította a miniszterelnököt, hogy legkésőbb július 6-ig tegye közzé a bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot.