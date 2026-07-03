Magyar Péter a volt elnök villájáról készült felvétellel reagált Áder János felszólítására

Magyar Péter videóval reagált a bizonyítékokat vagy bocsánatkérést váró Áder János közleményére. A drónfelvételen a volt köztársasági elnök 720 négyzetméteres villája látható.
A miniszterelnök azt írta, a villa felújításakor még a zöldterület maximális beépíthetőségét is megemelték Áder János kérésére. Hozzátette, hogy a volt elnök rezsijére évi 21 millió forintot költenek az adófizetők, miközben házi alkalmazott, gépkocsi, sofőr, titkárság és havi 6 millió forint is jár a volt elnöknek.
„Ha gondolja elnök úr, megmutathatja belülről is a házat, hogy lássák a magyarok, hogy mire költöttek. Vagy a Kék Bolygó Alapítványának a milliárdos pasaréti villáját, amit szintén a magyarok fizetnek.”
Magyar azzal zárta posztját, hogy ez még csak a történet eleje.
A miniszterelnök és Áder azután kezdett egymásnak üzengetni, hogy a volt elnök alkotmányellenesnek nevezte a Sulyok Tamás eltávolítását célzó alaptörvény-módosítást.
Magyar erre először a nagy ho-ho-horgásznak nevezte Ádert, majd azt mondta, érti a sértődöttségét, hiszen „a hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől ő is, meg a sameszai is”. Ezzel az Áder által létrehozott Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványra utalt, ami egyike azon közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak, amiknek államtól kapott vagyona a tizenhatodik alaptörvény-módosítással visszakerült az államhoz.
Magyar vádjai után Áder felszólította a miniszterelnököt, hogy legkésőbb július 6-ig tegye közzé a bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot.
Sok döntést hoztak.
A kormányfőt a kormányinfón kérdezték Áderről, ő pedig elmondta a véleményét.
Alkotmányos puccs, közjogi szőnyegbombázás, a hideg polgárháború kezdete vagy egy orwelli világ megérkezése - nem aprózta el az apokaliptikus jelzőket a volt köztársasági elnök.