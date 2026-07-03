Megvan a második afrikai továbbjutó, Egyiptom tizenegyesekkel intézte el Ausztráliát

Nem játszott jó meccset Egyiptom és Ausztrália az észak-amerikai rendezésű futball-világbajnokságon, pedig nem indult rosszul a történet. Az ausztrálok felső léccel kezdtek a 4. percben, az egyiptomiak góllal folytatták a 13.-ban, Ashour fejelt a kapuba egy tökéletes beadást, 1-0.

Ausztráliának ekkor lendületbe kellett volna jönnie, de nem mondhatni, hogy sikerült volna, próbáltak támadni, csakhogy kevés meggyőződés és spiritusz volt ezekben az akciókban. Az egyiptomi játékosok viszont estek-keltek, és mielőtt keltek volna, elég sokat feküdtek, annyira, hogy a közönség egy idő után elkezdte pfújolni őket. Olyankor kicsivel gyorsabban keltek fel.

A második félidő elején kis híján megduplázta előnyét az észak-afrikai együttes, Marmoush azonban kihagyta a ziccerét. Ehelyett jött az ausztrál egyenlítés. Aminek kvázi közvetlen előzménye volt, hogy Hani összefejelt Metcalfe-fal, annyira, hogy pár másodpercre el is veszítette az eszméletét. Meglepő módon mégsem cserélték le, miután magához tért és összeszedte magát, maradt a pályán. Hogy ennek volt-e szerepe abban, hogy hét perccel később tökéletes mozdulattal csúsztatott a saját kapujába, soha nem fogjuk megtudni, a lényeg, hogy 1-1-re módosult az állás.

Az egyiptomi válogatott ünnepel a mindent eldöntő tizenegyes után Fotó: ARIC BECKER/AFP

A folytatásban továbbra is csapkodó és enyhén szólva is közepes színvonalú volt a foci, egyik gárda sem bírt a másik fölé kerekedni. Lehet, hogy Szalahék egy árnyalattal többet tettek annak érdekében, hogy lezárják a történetet rendes játékidőben, de hogy nem sokkal, az fix. A hosszabbításban pontosan ugyanez volt a helyzet, bár a játék kicsit tempósabb és minőségibb lett. Gól nem született, de legalább volt sok csere, köztük egy rendhagyó típusú: az ausztrál kapitány az egyébként az egész vb-n remekül védő Beach helyére behozta a rutinos Ryant.

Jöhettek a tizenegyesek, ahol Ryannek kellett volna kivédenie az egyiptomiak szemét. Nem tette. Annyira nem, hogy egy árva lövést sem fogott meg. Shoubir sem, de neki nem is kellett, lévén, hogy ausztrál részről az első lövő, a csapatkapitány Souttar fölé vágta, majd a negyedikként próbálkozó, mindössze 18 éves Harrington a felső lécet találta el. Így mivel négy egyiptomiból négy eredményes volt, el is dőlt minden.

Egyiptom lett a második afrikai továbbjutó – Marokkó után –, és várhatja ellenfelét, amely az Argentína–Zöld-foki-szigetek párharc győztese lesz.