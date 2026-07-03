„Szeretnélek újra látni” – ikonikus felvételek készültek Cristiano Ronaldo és Luka Modric utolsó randevújáról

Őrült csatában győzte le az amerikai–kanadai–mexikói futball-világbajnokság tizenhatoddöntőjében Portugália a legutóbbi tornán bronz-, az eggyel korábbin ezüstérmes Horvátországot. Mint már megírtuk, a lényeges események ezen a találkozón a rendes játékidő letelte után zajlottak le. 1-1-ről indulva először is a 90+4. percben megszerezték a vezetést a portugálok, 2-1-re módosítva az állást, ám a horvátok a 90+13.-ban egyenlítettek. Ezt a találatot azonban a VAR – azaz a labdába épített chip – jelzése alapján elvették, így dőlt el a továbbjutás kérdése.

A meccs mindazonáltal nem csupán erről az egészen kivételes drámáról szólt, hanem a két ősöreg zseni, az egyaránt aranylabdás – előbbi sokszoros, utóbbi egyszeres – és egyformán több 200-szoros válogatott Cristiano Ronaldo és Luka Modric alighanem utolsó randevújáról is. Nem mellesleg: a 41 éves Ronaldo és a 40 éves Modric karrierjük egyértelmű csúcsán egymás oldalán négyszer nyerték meg a Bajnokok Ligáját a Real Madriddal a 2010-es években.

Értelemszerűen már a start előtt összefutottak, hiszen csapatkapitányként mi mást tehettek volna:

Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI/AFP

Persze ez így nem volt elég egyiküknek sem:

Fotó: Kyodo via Reuters Connect

Menet közben nyilván kevésbé volt elsöprő a barátság:

Fotó: COLE BURSTON/AFP

Hiszen csak az egyikük nyerhetett, és ez a portugál lett.

Fotó: COLE BURSTON/AFP

A horvátok egyenlítő góljának elvételét – addigra Ronaldót már lecserélték, de Modric még a pályán volt – finoman szólva sem egyformán élték meg.

De a legikonikusabb felvételek a lefújás után születtek. Például egy ilyen:

Fotó: TAKUYA YOSHINO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Ugyanez egy másik szögből:

Fotó: Mert Alper Dervis/Anadolu via Reuters Connect

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És hogy mit mondott Ronaldo Modricnak? Utólagos közlése szerint ezt: „Nagyjából egyidősek vagyunk, rengeteg meccset játszottam Lukával. Ő a futball legendája. Azt mondtam neki: »Gratulálok mindenhez. Szeretnélek újra látni, és minden jót kívánok a következő években a karrieredhez«. Jó volt megint játszani vele.”

Hogy az előző szezont az olasz AC Milanban letudó horvát klasszis folytatja-e, vagy sem, arról eddig egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg. Több forrás szerint biztosan befejezi, de hivatalos bejelentés még nem volt. Az viszont egészen biztos, hogy világbajnokságon ez volt a most együtt 81 éves duó utolsó randevúja.

Ronaldónak mindeközben minimum egy meccse még kinéz a világbajnokságon, Portugália ellenfele az egyre jobban focizó Spanyolország lesz.