Trump posztolt egy videót Dr. Trumpról, aki meggyógyítja a Trump-elmezavar szindrómában szenvedő celebeket

Donald Trump amerikai elnök újabb videóval örvendeztette meg követőit, a saját közösségimédia-felületén posztolt mozgóképes műalkotás azt mutatja be, ahogy Dr. Trump néhány páciense vall arról, hogyan esett áldozatul a Trump-elmezavar szindrómának.

Csak a rend kedvéért rögzítsük: a videót, bármennyire is hiperrealisztikus, valójában mesterséges intelligencia generálta, Trumpnak nincsen semmiféle orvosi végzettsége, és olyan betegség, hogy Trump-elmezavar szindróma, nincsen.

Most, hogy ezeket a nyilvánvaló tényeket leszögeztük, lássuk, mit akart mondani Trump a videóval.

A következő hírességek álképmásait tekinthetjük meg: Rosie O'Donnell, Robert De Niro, Whoopi Goldberg, Edward Norton és Julia Roberts. Ők egyébként a való világban mind élesen bírálták már Trumpot és kormányát, az elnök viszont szereti a kritikusait azzal elintézni, hogy mindannyian a Trump-elmezavar szindrómában (Trump derangement syndrome, TDS) szenvednek, ami nagyjából annyit takar az ő értelmezésében, hogy mindenki, aki nem ért vele egyet, agybajos.

És hogy néz ki ez a betegség Trump szerint? De Niro például arról beszél: „Nem tudtam enni, nem tudtam aludni, állandóan dühös voltam. Mindenkit nyomorulttá tettem magam körül.” Julia Roberts pedig arról: „Úgy érzem, az elmúlt két évben 20 évet öregedtem. Annyira aggódtam, elkezdtem félteni a jövőmet.”

Aztán jön Dr. Trump, és megmondja a tutit, hogyan lehet kigyógyulni a Trump-elmebaj szindrómából:

„Kapcsolják ki az álhíreket, imádkozzanak, és ha valaha szoronganak, igyanak meg egy diétás kólát, mint én, és figyelemre méltó különbséget fognak látni az életükben.”

Ennyi. Vagyis dehogyis!

Trump különösen vonzódik az MI-generálta tartalmakhoz. Februárban olyan videót posztolt, amiben az Obama-házaspár majomként ugrándozik, ezt ugyan utóbb a kritikák hatására törölte, de nem kért érte bocsánatot, de megjelent már korábban nála ez az orvos-vonal is, amikor Jézusként ábrázolta magát, a felháborodást pedig azzal próbálta elütni, hogy ő nem ismerte fel a vallási utalásokat, csak betegeket gyógyít. Egyébként tett már közzé olyan képet is, amin pápaként pózol, erről utóbb azt állította, hogy semmi köze hozzá, de „a katolikusok imádták”.

Fotó: Truth Social

Két dolgot érdemes a mostani esetből kiemelni:

A Fehér Ház arra a kérdésre nem volt hajlandó válaszolni, hogy kértek-e engedélyt a videóban megjelenített színészektől a képmásuk használatához. Az MI által generált tartalmak egyik legsötétebb hozadéka, hogy bárkiről bármilyen tartalmat elő lehet állítani a beleegyezése nélkül (gondoljunk csak a deepfake pornó elterjedésére), aminek felmérhetetlen veszélyei vannak.

Azzal, hogy Trump és csapata a kormányzati tevékenységgel szembeni kritikákat elmezavarnak bélyegzi, egyszerre stigmatizálja a különféle mentális betegségeket, és üzeni azt, hogy azok, akik nekik nem tetsző álláspontot képviselnek, betegek. Ez egyszerre diszkriminatív és megfélemlítő kommunikáció.

Zavarja mindez Trumpot? Nyilván nem. És a Fehér Házat sem, a mostani videóval kapcsolatban csak azt siettek leszögezni, hogy az elnöknek „joga van” közzétenni azt, ráadásul javarészt humorosnak, és az elnöki kommunikációs stílus részének nevezték azt. Sőt, Davis Ingle, a Fehér Ház szóvivője még fontosnak tartotta közölni azt is:

„A Trump-féle elmezavar szindróma egy bénító betegség, amely sajnos sok ember agyát megrontotta” – tette hozzá.