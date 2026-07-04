A zöld-fokiak alig várták, hogy szelfizhessenek Messivel

Váratlanul nehezen bírt Argentína az abszolút vb-újonc Zöld-foki-szigetekkel, és bár utóbbiaknak búcsúzniuk kellett a világbajnokságtól, láthatóan azért nem törtek teljesen össze (mondjuk miért is kellett volna, újoncként így megszorongatni a háromszoros világbajnokot azért nem kis dolog).
A zöld-foki játékosok viszont a meccs után búsongás helyett alig várták, hogy Messi befejezze végre az interjút, és szelfizhessenek vele:
The Cape Verde players were waiting for Messi to finish the interview, so they could take photos with him pic.twitter.com/VrfhI8pV4w— World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) July 4, 2026