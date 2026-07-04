A világbajnok Argentína majdnem leégett, csak egy 111. perces öngóllal jutott tovább a Zöld-foki-szigetek ellen

Lejátszották szombat hajnalban a futball-vb utolsó két tizenhatoddöntőjét. A világbajnok argentinok a vártnál sokkal nehezebb győzték le az abszolút vb-újonc Zöld-foki-szigeteket. Bár Lionel Messi már a 29. percben gólt szerzett, tovább építve saját világbajnoki rekordját – ez volt a 20. vb-gólja –, a zöld-fokiak Deroy Duarte góljával az 59. percben kiegyenlítettek, és ki is húzták ezzel az 1-1-gyel a 90 plusz 4 plusz 9 perces rendes játékidőt.

A kétszer 15 perces hosszabbítás második percében ismét vezettek az argentinok Lisandro Martinez góljával, de Lopes Cabral a 103. percben újra egyenlített. Az argentinok végül Borges öngóljának köszönhetően úszták meg, hogy büntetőket kelljen rúgniuk a továbbjutásért. A meccs videó-összefoglalója itt nézhető meg.

„Az ellenfél megmutatta, miért tudott korábban döntetlent játszani Spanyolországgal és Uruguayjal is. Nagyon fegyelmezett csapat, nagy intenzitással játszik, és keményen nekünk esett. Sok volt az adok-kapok a pályán, de erre számítottunk. Tudtuk, hogy szenvedni fogunk, és szenvedtünk is, de végül fontos győzelmet arattunk” – nyilatkozta a meccs után Messi.

A zöld-fokiak szövetségi kapitánya, Bubista arról beszélt, hogy büszke a játékosaira – akik többsége nem élvonalbeli bajnokságokban szerepel –, mert méltósággal és bátorsággal játszottak. „Természetesen csalódottak vagyunk, amiért búcsúzunk a tornától, és amiért olyan közel álltunk a továbbjutáshoz. De ez is a fejlődés része. Ez segít nekünk, és azt is mutatja, hogy a csapatnak lelke van”.

Szintén szombat hajnalban játszották le az utolsó tizenhatoddöntőt is, ezen Kolumbia 1-0-ra verte Ghánát. A két csapat között azonban ennél is nagyobb volt a különbség, amiről talán az árulkodik legjobban, hogy az afrikaiaknak nem volt kaput találó lövésük, az összes lövés számában 20:8, a kaput találóékban 8:0 volt Kolumbia javára. A dél-amerikaiak végül győztes gólját már a 14. percben megszerezte Arias, majd az 56. percben Luis Diaznak volt egy les miatt elvett gólja. A videós meccsösszefoglaló a FIFA honlapján itt található.