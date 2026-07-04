Hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter

„Az egészségügyben a közpénzek védelme, a betegek érdeke és az intézmények felelős működése nem lehet alku tárgya” - írta a Facebookon Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

Bejelentette, hogy pénteken feljelentést tett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságon hűtlen kezelés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen. „A beadvány a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és a Medcenter Kft. közötti ügyben feltárt körülmények alapján készült.”

Szerinte olyan döntések és mulasztások történhettek az ügyben, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak. A büntetőjogi felelősséget majd a hatóságok és a bíróság állapítja meg.

Fotó: Németh Dániel/444

Hegedűs további részletet nem közölt az ügyről, így nem derült ki, hogy milyen új körülményeket tárhattak fel.

Frissítés: a miniszter a kommentek közt megosztotta az elitmed.hu cikkét, ami szerint a Medcenter és a kórház közti vita eredetileg egy nagyjából 490 milliós tartozásból indult, aminek az ügyében a Kúria 800 milliós kártérítést ítélt meg tavaly a cégnek, a tőketartozáson felül.

Azóta a lap szerint indult egy másik per is, annak az értéke 14,5 milliárd forint. A kórház és a Medcenter között pár éve eszkalálódott a jogi vita, amikor Révész János volt a vezető. Ő májusban mondott le az OKFŐ vezetői posztjáról. Révész lemondását a lap összekötötte ezekkel az ügyekkel, de a főigazgató azt írta, már korábban döntött a távozásáról.