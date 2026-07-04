Magyar Péter a Kutyapárt kalandos történetű videóját osztotta meg Áder János villájáról

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„Köszönjük szépen miniszterelnök úrnak, hogy feltöltötte újra Áder János házáról négy éve forgatott drónvideónkat, így legalább többen láthatták, bár azt természetesen zokon veszem, hogy a levágták róla a szövegeket, így a lakosság nem értesülhetett róla, hogy ugyan nem épült tó a ház kertjébe, de Áder már kérte, hogy emeljék meg a Velencei tó vízszintjét, így azért lehet majd horgászni a kertjéből” – írja posztjában Kovács Gergely, az Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke.

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Magyar Péter pénteken posztolt videót Áder János villájáról a volt köztársasági elnökkel folytatott üzengetés részeként. Áder ugyanis először alkotmányellenesnek nevezte Sulyok Tamás köztársasági elnök leváltását az alaptörvény-módosítással, mire Magyar nagy ho-ho-horgásznak titulálva közpénz-kilapátolással vádolta a volt köztársasági elnököt (a megszűnő kekvás alapítványa, a Kék Bolygó Alapítvány kapcsán), aki cserébe bizonyítékokat vagy bocsánatkérést kért a miniszterelnöktől.

Magyar az Áder-villáról készült videót azzal kommentálta, hogy azt adófizetői pénzen húzta fel a volt köztársasági elnök, „miközben van kettő saját rózsadombi ingatlana is”. Hozzátette, hogy a Kék Bolygó Alapítványnak is van egy milliárdos pasaréti villája.

Szóval a videót mint kiderült, a kutyapártos Kovácsék készítették: „életünk legbénább drónozása volt, hogy úgy 10 méterre álltunk meg a háztól és már a teló kameraképén érdeklődve figyelhettük, ahogy elindulnak felénk a TEK-esek”. Kovács szerint a Terrorelhárítási Központ emberei jófejek voltak, „például gond nélkül elhitték nekünk, hogy ez egy olyan drón, amiben nincs is SD kártya, amit szerencsésen ki tudtunk venni a gépből, mire odaértek”.

Ezután elmondása szerint hosszasan vártak a rendőrségre az éhes TEK-esek társaságában, majd miután megjöttek, a rendőrök lefotózták a drónt, később pedig 50 ezerre bírságolták a pártot, és NAV-ellenőrzés is indult ellenük.

„Mint ahogy akkor is írtuk és ezt miniszterelnök úr szerintem túl röviden idézte, valóban módosították a telek beépíthetőségét, hogy nagyobb házba költözhessen volt köztársasági elnök úr, de itt viccesebben tették, mint szokták, nem sima »kiemelt beruházás« lett, hanem hozzácsapták az ingatlant a Normafa törvény hatálya alá tartózókhoz, különösebben nem törődve azzal az aprósággal, hogy a Normafa azért picit odébb van.”

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