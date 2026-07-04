Magyar Péter a Kutyapárt kalandos történetű videóját osztotta meg Áder János villájáról

„Köszönjük szépen miniszterelnök úrnak, hogy feltöltötte újra Áder János házáról négy éve forgatott drónvideónkat, így legalább többen láthatták, bár azt természetesen zokon veszem, hogy a levágták róla a szövegeket, így a lakosság nem értesülhetett róla, hogy ugyan nem épült tó a ház kertjébe, de Áder már kérte, hogy emeljék meg a Velencei tó vízszintjét, így azért lehet majd horgászni a kertjéből” – írja posztjában Kovács Gergely, az Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke.

Magyar Péter pénteken posztolt videót Áder János villájáról a volt köztársasági elnökkel folytatott üzengetés részeként. Áder ugyanis először alkotmányellenesnek nevezte Sulyok Tamás köztársasági elnök leváltását az alaptörvény-módosítással, mire Magyar nagy ho-ho-horgásznak titulálva közpénz-kilapátolással vádolta a volt köztársasági elnököt (a megszűnő kekvás alapítványa, a Kék Bolygó Alapítvány kapcsán), aki cserébe bizonyítékokat vagy bocsánatkérést kért a miniszterelnöktől.

Magyar az Áder-villáról készült videót azzal kommentálta, hogy azt adófizetői pénzen húzta fel a volt köztársasági elnök, „miközben van kettő saját rózsadombi ingatlana is”. Hozzátette, hogy a Kék Bolygó Alapítványnak is van egy milliárdos pasaréti villája.

Szóval a videót mint kiderült, a kutyapártos Kovácsék készítették: „életünk legbénább drónozása volt, hogy úgy 10 méterre álltunk meg a háztól és már a teló kameraképén érdeklődve figyelhettük, ahogy elindulnak felénk a TEK-esek”. Kovács szerint a Terrorelhárítási Központ emberei jófejek voltak, „például gond nélkül elhitték nekünk, hogy ez egy olyan drón, amiben nincs is SD kártya, amit szerencsésen ki tudtunk venni a gépből, mire odaértek”.

Ezután elmondása szerint hosszasan vártak a rendőrségre az éhes TEK-esek társaságában, majd miután megjöttek, a rendőrök lefotózták a drónt, később pedig 50 ezerre bírságolták a pártot, és NAV-ellenőrzés is indult ellenük.

„Mint ahogy akkor is írtuk és ezt miniszterelnök úr szerintem túl röviden idézte, valóban módosították a telek beépíthetőségét, hogy nagyobb házba költözhessen volt köztársasági elnök úr, de itt viccesebben tették, mint szokták, nem sima »kiemelt beruházás« lett, hanem hozzácsapták az ingatlant a Normafa törvény hatálya alá tartózókhoz, különösebben nem törődve azzal az aprósággal, hogy a Normafa azért picit odébb van.”