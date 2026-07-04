Nyomozás indult egy Tiborcz-féle buszos cég által elnyert vasúti közbeszerzés ügyében

Közbeszerzési és koncessziós eljárásban kötött versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt nyomozást rendelt el a BRFK a GYSEV egy idén tavaszi közbeszerzése miatt – írja a Telex a rendőrségtől kapott tájékoztatás nyomán. A tendert a versenytársak kizárása után egy olyan kéttagú konzorcium nyerte, amely egyik tagja a Tiborcz István volt miniszterelnöki vő érdekeltségébe tartozó Pannon Busz-Rent Kft. volt (a másik egy esztergomi székhelyű, családi vállalkozásban lévő buszos cég, az Infinitours Kft.).

Fotó: Tiborcz István

Az Orbán-rendszerben erőnek erejével többségi magyar állami tulajdonba került GYSEV februárban írt ki egy 24 hónapra szóló közbeszerzést vonatpótló buszokra – előre tervezett és rendkívüli esetekben igénybe vehető buszos vonatpótlásra – összesen 1,2 milliárd forintos keretösszeggel. Három induló tett ajánlatot, de a Molteam Kft. és a B Euro Car Kft. jelentkezését az eljárás folyamán érvénytelennek nyilvánították. A szerződést végül nem kötötték meg a konzorciummal, miután a választás után hivatalba lépő új kormány közlekedési minisztere, Vitézy Dávid megtiltotta a MÁV-nak a 2027-es éven túlnyúló szerződések megkötését.

A lap úgy tudja, hogy a GYSEV június 5-én bejelentést tett a közbeszerzést lebonyolító MÁV SZK-nak, miszerint a közbeszerzési folyamat során több helyről is azt a jelzést kapták, hogy a tendert mindenképpen az Infinitourst és a Pannon Busz-Rent párosának kell megnyernie. Az ügyben végül a Telex szerint Sirály Katalin, a közlekedési minisztérium közigazgatási államtitkára tett feljelentést.