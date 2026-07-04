Pikó András apaként és volt tévésként tiltakozik az ellen, hogy Bodacz Balázs lehet a közmédia egyik vezetője

Bírálja Pikó András polgármester, hogy Bodacz Balázs lehet a köztelevízió hírterületért felelős vezetője. Erről a 24.hu írt pénteken több forrás alapján, az információt hivatalosan nem erősítették meg. Bodacz az ATV-ből távozott, de korábban dolgozott a HírTv Célpont című műsorában is.

Pikó felidézte, hogy 2013-ban az akkor 17 éves lánya lett az egyik célpont, az anyagot pedig Bodacz készítette.

Március 15-én adták le a „Passzív székházostrom” című anyagot az akkori Fidesz székházfoglalásban résztvevőkről, Rózsa Milánról és a Hallgatói Hálózat tagjairól – írja Pikó. A Hallgatói Hálózat tagja volt az ő lánya is, amelyet Bodacz „Bajnai gárdának” nevezett. Később ezt harsogta a Fidesz is.

Pikó szerint a lányát rajta keresztül tudták Bajnai Gordon volt miniszterelnökhöz kötni, ő ugyanis annak idején a Bajnaihoz köthető Haza és Haladás alapítvány blogját szerkesztette. Ez a klasszikus „apák és lányok” – írja Pikó. A lánya mást nem csinált, mint a NER ellen tiltakozott.

„Az apjaként végig néztem, ahogy a parlamentet blokád alá vevő akciójuk után elviszik a rendőrök, vártam rá a Gyorskocsi utcánál, de mindezek vállalt kockázatai voltak annak, hogy élt a demokratikus állampolgári jogaival. Ami valódi sérelmet, maradandó nyomot hagyott rajta, az az volt, ahogy Bodacz, a Célpont és a HírTv, majd utána a szinte teljes akkori Fidesz propaganda megpróbálta lejáratni, kicsinálni a Hallgatói Hálózat diákjait, köztük olyan középiskolásokat, mint ő. Ahogy célkeresztet raktak a hátukra. Elsőként Bodacz Balázs.”

Pikó azt írja, nem az ő felelőssége, hogy kik lesznek a közmédia vezetői, politikusként nem is kommentálhatja, de „egykori közszolgálati tévésként és Pikó Fruzsina apjaként kérdezem: tényleg a hírhamisító után csak olyan vezetőt lehet találni erre a fontos posztra, aki gyerekekről gyártott lejárató anyagot a Fidesz propaganda egyik kiemelt műsorában?”