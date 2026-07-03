24.hu: Hamarosan felállhat a közmédia új szakmai vezérkara

Megvan, kik lesznek a közmédia szakmai vezetői - írja a 24.hu.

A lap úgy tudja, az MTVA jelenlegi konstrukciója helyett hamarosan felálló Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. szakmai vezetőinek hivatalos bejelentése a szerződéskötést követően, néhány napon belül várható.

A lap úgy tudja, a televíziós területért Bodacz Balázs, az ATV eddigi műsorvezetője felel majd, aki csütörtök este a csatorna Aktuál című műsorának végén jelentette be távozását, hozzátéve, hogy olyan helyen fogja folytatni a pályáját, ahol nagyon fontos lesz, hogy hazugságoktól, manipulációktól, lejáratásoktól és álhírektől mentesen tud majd ottani kollégáival együtt dolgozni. Bodacz korábban a Magyar Nemzetnél és a Hír TV-nél is dolgozott.

A rádió irányítása a 24.hu értesülései szerint Kerényi György kezébe kerül, aki 2006-2010 között már dolgozott a közmédiában a Kossuth Rádió főszerkesztőjeként, 2017-ben pedig Botka László felkérésére az MSZP kommunikációs igazgatójaként tevékenykedett.

A lap úgy tudja, az online részleg vezetésére Mészáros Zsófiát, a régi Index egykori főszerkesztőjét és a 444 korábbi vezető szerkesztőjét, a jelenleg fiatal újságíróknak szakmai képzést biztosító Pelikán Projekt alapítóját kérték fel.

Az Országgyűlés művelődési bizottsága csütörtökön nevezte ki a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjének Horváth András jogászt, miután június 27-én megszűnt a közmédia korábbi vezetőinek megbízatása. A médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben jelent meg múlt pénteken, ebből derült ki, hogy a törvény közzétételének másnapján „megszűnik a médiatanács elnöke, Koltay András és a testület tagjai, valamint a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetője, Altorjai Anita, továbbá a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatója, Papp Dániel vezető tisztségviselői megbízatása”.

Horváth András megbízatása ideiglenes, elsődleges feladata a közmédia jogi és gazdasági átvilágításának levezénylése lesz, a végleges vezetőt pedig pályázaton választják majd ki.