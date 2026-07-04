Ruszin-Szendi Romulusz: Kínai utasszállító gép miatt riasztották a NATO két gépét

Kínai utasszállító gép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelem repülőgépeit – írta Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter szombaton Facebook-posztjában.

Gripen vadászgépek érkeznek Kecskemétre. A kép illusztráció. Fotó: 444.hu

A miniszter szerint 13 óra 42 perckor riasztották a NATO készenléti gépeit, mert egy Hongkong és London között közlekedő kínai felségjelű repülőgép – még a román légtérben – nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással.

A magyar készültség 13 óra 51 perckor felszállt, és a magyar határnál a levegőben figyelmeztette a kínai repülőgépet, ami ezután felvette a kapcsolatot a légi irányítással. Végül a készenléti repülőgép visszatért a kecskeméti bázisára – zárta a posztot a miniszter.