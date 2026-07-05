Putyin másfél órát telefonált Trumppal az Egyesült Államok 250. születésnapján

Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon beszélt Donald Trumppal szombat este. A két vezető az ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt megvitatta az ukrajnai helyzetet. „Az elnökök természetesen szóba hozták az ukrajnai helyzet rendezésének kérdését, különös tekintettel Donald Trump közelgő részvételére a július 7-én és 8-án Törökországban megrendezendő NATO-csúcstalálkozón” - számolt be Jurij Usakov, a Kreml diplomáciai tanácsadója.

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A másfél órás telefonbeszélgetés során a két vezető más nemzetközi témákról is szót ejtett, így az Iránnal, valamint a Közel-Kelettel kapcsolatos fejleményekről. Putyin emlékeztette Trumpot, hogy nyitott meghívása van Moszkvába. Korábban, szombat este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is bejelentette, hogy telefonon egyeztetett Donald Trumppal az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozatának évfordulója alkalmából. Harminckét ország államfői és küldöttségei, köztük Donald Trump is, várhatóan keddtől Ankarában részt vesznek a NATO-csúcstalálkozón. (Reuters/MTI)