Azonnali hatállyal kirúgták Szöllősi Györgyöt a Nemzeti Sport éléről

A Nemzeti Sport Kft. ügyvezetője a tulajdonosi jogokat gyakorló közmédia vezetőjének, Horváth Andrásnak kérésére hétfőn azonnali hatállyal mentesítette a munkavégzés alól Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája.

Szöllősi György Fotó: Németh Dániel/444

A közlemény szerint a lap vezetésére és a főszerkesztői feladatok ellátására – szintén azonnali hatállyal – Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa kapott ideiglenes főszerkesztői megbízást. A személyi döntés a közmédia átalakításának része, az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről, és megteremti a hiteles, kiegyensúlyozott és politikai befolyástól mentes sportújságírás feltételeit.

Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a hazai sportélet meghatározó, hiteles, szakmai és korszerű médiumaként szolgálja az olvasókat, a sportújságírás szakmai és etikai alapelveinek következetes érvényesítésével, ezeknek az elveknek a mindenkori főszerkesztőnek is meg kell felelnie – írták.

Menesztése után Szöllősi György a Facebook-oldalán posztolt, bár ezt nehéz lenne a történtekre adott reakciónak nevezni. Bejegyzésében azzal büszkélkedik, hogy múlt héten is „a Nemzeti Sport Online volt a magyar sportrajongók legolvasottabb honlapja. A 2026. június 29-től július 5-ig tartó időszakban 5.8 millió oldalt töltöttek le felhasználóink”.

Szöllősi György mielőtt a Nemzeti Sport főszerkesztője lett, a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia kommunikációs igazgatója volt, rendelkezett diplomata útlevéllel is. Szijjártó Péter idején pedig a Külügyminisztérium pénzén járta a világot a magyar futball és a Puskás-ügyek rendkívüli és meghatalmazott nagyköveteként. Tavaly pedig illusztris társaságban nézte Münchenben a BL-döntőt, ahova Mészáros Lőrinc 22 milliárdos magángépével utazott. 11 éve pedig a Magyar Sportújságírók Szövetségének az elnöke, de a szövetség több tagja is megszabadulna Szöllősitől. Az őt leváltani akarók szerint a választási kampányba bevonta a kormánytól teljesen független újságírószakmai szervezetet. A tagoknak ugyanis Szöllősi kiküldte Orbán Viktor kampánylevelét, ami Rogán kérésére történt meg. Az ügyről itt olvashatsz részletesebben.