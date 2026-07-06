Gyerekek sírnak a reptéren, amiért nem tudnak hazajutni Szicíliából a hamut szóró Etna miatt

külföld

„24 órás túlélőtúra Szicíliában: Hogyan lett a 2 órás repülőútból kész kabaré?” – kezdi levelét olvasónk, aki a hamut pöfékelő Etna miatt ragadt Szicíliában. A gépük vasárnap kora délután, 13:45-kor indult volna a cataniai reptérről, ahova 11:30-ra értek ki, hogy „kényelmesen, kapkodás nélkül” csekkoljanak be. Ám nem sokkal a tervezett indulás előtt „jött a feketeleves: e-mailben és a kijelzőkön is közölték, hogy a gép csak 23:30-kor fog indulni”. Kárpótlásul három darab 4 eurós kupont kaptak a Ryanairtől.

Az Etna vasárnap reggel kezdett erősebb aktivitásba, hamufelhőt szórt az égre, majd Catania repterére is, amit emiatt délután lezártak, és közölték, hogy este 7-ig zárva is marad.

„Délután 3-ra teljesen kiürült a váróterem, csak pár ember lézengett. Este 7 körül újra elkezdett megtelni a reptér, amiből reménykedve arra következtettünk, hogy na, akkor 23:30-kor tényleg hazamegyünk. De a java még csak most jött” – fokozta a hangulatot olvasónk, aki arról tájékoztatott minket, hogy este kilenc után bejelentették, hogy a catanai repteret lezárják.

„Sorban jöttek az értesítések a törölt járatokról, de a miénket valamiért nem tudták törölni. Végül utolsóként közölték a budapesti járattal, hogy a B-terv az, hogy átvisznek minket busszal Palermóba, és onnan repülünk.”

Olvasónk busza éjjel egykor indult el Palermóba, ahova hajnali fél 4-re érkeztek meg, a gép indulása pedig 4:00-ra volt kiírva. További szórakoztató elemként a biztonsági ellenőrzésnél nem fogadta el a palermói rendszer a cataniai boarding passokat, mégis sikerült odaérni időben a kapuhoz, ahol a személyzet közölte velük, a járatot törölték.

„Teljes döbbenet. Sokan azt hitték, csak viccelnek, de amikor leesett a tantusz, a gyerekek sírni kezdtek, hogy »haza akarok menni«. Olyan közel volt már a hazajutás, és mégis elvették tőlünk. De a csattanó csak most jön: mire visszatereltek minket a váróterembe, közölték, hogy ja, bocsánat, mégsem törölték, csak késik! Az új időpont: 11:10” – írta a húsz órája úton élvő olvasónk a reptérről, ahol szerinte „még egy árva pohár vizet sem adnak ingyen”.

Forrás
külföld ryanair repülőtér palermo etna szicília catania vulkán reptér Catania repülőtér
Kapcsolódó cikkek

Hamut szórt az Etna, átmenetileg Catania repterét is lezárták

A lezárás este 7-ig tart várhatóan, de utána is egy ideig csak óránként öt gépet fogad a repülőtér.

Székely Sarolta
természet