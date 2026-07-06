Gyerekek sírnak a reptéren, amiért nem tudnak hazajutni Szicíliából a hamut szóró Etna miatt

„24 órás túlélőtúra Szicíliában: Hogyan lett a 2 órás repülőútból kész kabaré?” – kezdi levelét olvasónk, aki a hamut pöfékelő Etna miatt ragadt Szicíliában. A gépük vasárnap kora délután, 13:45-kor indult volna a cataniai reptérről, ahova 11:30-ra értek ki, hogy „kényelmesen, kapkodás nélkül” csekkoljanak be. Ám nem sokkal a tervezett indulás előtt „jött a feketeleves: e-mailben és a kijelzőkön is közölték, hogy a gép csak 23:30-kor fog indulni”. Kárpótlásul három darab 4 eurós kupont kaptak a Ryanairtől.

Az Etna vasárnap reggel kezdett erősebb aktivitásba, hamufelhőt szórt az égre, majd Catania repterére is, amit emiatt délután lezártak, és közölték, hogy este 7-ig zárva is marad.

„Délután 3-ra teljesen kiürült a váróterem, csak pár ember lézengett. Este 7 körül újra elkezdett megtelni a reptér, amiből reménykedve arra következtettünk, hogy na, akkor 23:30-kor tényleg hazamegyünk. De a java még csak most jött” – fokozta a hangulatot olvasónk, aki arról tájékoztatott minket, hogy este kilenc után bejelentették, hogy a catanai repteret lezárják.

„Sorban jöttek az értesítések a törölt járatokról, de a miénket valamiért nem tudták törölni. Végül utolsóként közölték a budapesti járattal, hogy a B-terv az, hogy átvisznek minket busszal Palermóba, és onnan repülünk.”

Olvasónk busza éjjel egykor indult el Palermóba, ahova hajnali fél 4-re érkeztek meg, a gép indulása pedig 4:00-ra volt kiírva. További szórakoztató elemként a biztonsági ellenőrzésnél nem fogadta el a palermói rendszer a cataniai boarding passokat, mégis sikerült odaérni időben a kapuhoz, ahol a személyzet közölte velük, a járatot törölték.