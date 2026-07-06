Kétségek közt vergődnek hétfő délelőtt a BBC olvasói

Brékingként pusholta értesítését a BBC hétfőn – itteni idő szerint – nem sokkal 10 előtt, hogy Harry herceg elfogadta a meghívást, hogy a Buckingham-palotában szálljon meg londoni látogatása alatt, hogy aztán alig egy órával később máris ennek az ellenkezőjéről érkezzen egy újabb BRÉKING.

A második értesítésében a BBC arról tájékoztatta híréhes olvasóit, hogy Harry herceg mégsem vendégeskedik majd a Buckingham-palotában, akármennyire is ezt állította a hercegségéről már lemondott herceg szóvivője.

A BBC egyelőre nem indított percről-percre közvetítést, hogy minden aggódó olvasó azonnal értesülhessen a friss fejleményekről, hogy Harry herceg akkor most mégis hol pihenhet meg.

Fotó: VALENTYN KUZAN/AFP

Egyelőre csak annyit tudni – úgynevezett királyi források alapján –, hogy a herceg a múlt hét végéig nem válaszolt hivatalosan a királyi rezidenciában való szállásajánlatra, ezért a hétvégén értesítették arról, hogy már nem szállhat meg a Buckingham-palotában. Harry szóvivője ezt úgy közöle, hogy a palotában való tartózkodásra vonatkozó ajánlatot most „visszavonták” –, és ezt a döntést csalódottan fogadták.

Harry herceg egyébként azért utazik az Egyesült Királyságba, hogy az Invictus Games sporteseményt népszerűsítse. Felesége, a virágsziromszórásban jeleskedő Meghan Markle, illetve két gyerekük nem tartanak vele, a BBC szerint azért, mert „a család számára nem biztosítanak adófizetők pénzéből finanszírozott rendőri biztonsági kíséretet”.

Harry herceg korábban már közölte, hogy a biztonsági intézkedések javulása nélkül nem viné vissza családját az országba. Meghan Markle és Harry utoljára 2022-ben voltak együtt az Egyesült Királyságban, II. Erzsébet királynő temetésén.

A hercegi pár 2020-ban mondott le királyi címeikről, egyben közölték, hogy saját lábukra állnak. Azóta az Egyesült Államokban élnek, és a fél életüket eladták a Netflixnek.