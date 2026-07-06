Trump ünnepi beszédében a kommunista veszélyről szónokolt

Donald Trump elnök szombaton kampánystílusú beszéddel emlékezett meg az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulójáról, amelyben ismét új szavazási korlátozásokat sürgetett, továbbá arra figyelmeztetett, hogy a „kommunisták” teret nyerhetnek az országban, és sorra vette az általa elért és hangoztatott eredményeket.

Fotó: Sipa USA/Sipa USA via Reuters Connect

Egy vihar miatti, csaknem kétórás csúszás után Trump megjelent a washingtoni National Mall parkban, hogy elmondja beszédét, amelyben a hazaszeretetre való széles körű felhívások keveredtek a hazai és külföldi, általa ideológiainak vélt fenyegetések elleni éles támadásokkal.

Trump méltatta az amerikai eredményeket, például a háborús győzelmeket, a holdraszállást és a Wright fivérek úttörő repülését, valamint általában az amerikai kormányzati rendszert. Ugyanakkor sürgette a Kongresszust, hogy fogadja el a megrekedt törvényjavaslatokat, amelyek korlátoznák a levélszavazatokat és állampolgársági igazoláshoz kötnék a választási regisztrációt; kijelentette, hogy „felszámolta” Irán hadseregét, és óva intett a kommunizmus térnyerésétől az Egyesült Államokban.

„Az ilyen fenyegetéseket azonnal és még a kezdete előtt szeretjük megállítani. Ez olyan, mint a rák – ki kell vágni, és gyorsan kell kivágni”

– mondta.

Trump előtt az elnökök általában kerülték a személyes megjelenést a július 4-i ünnepségeken, ő azonban elmosta a határt a hivatalos megemlékezés és a kampánystílusú politika között. Egy hasonló beszédtől eltekintve, amelyet Trump 2019-ben tartott, 1951 óta egyetlen amerikai elnök sem mondott július 4-i beszédet a Mallon.

A látogatók órákat vártak, hogy bejussanak a rendezvényre, miközben a szigorított biztonsági intézkedésekkel és a 39 Celsius-fokos hőséggel dacoltak. A rekordokat döntögető hőhullám miatt a környéken több felvonulást és egyéb rendezvényt is le kellett mondani.

A hatóságok evakuálást rendeltek el, amikor zivatarok közeledtek, így a nézők a közeli múzeumokban és kormányzati épületekben kerestek menedéket, mielőtt visszatérhettek.

Trump a héten még azt mondta, hogy „igazán hosszú beszédet” fog mondani a szombati gyűlésen, „csak hogy megmutassa, bármire képes”. Ehelyett a beszéd kevesebb mint 40 percig tartott, ami lényegesen rövidebb, mint sok korábbi beszéde. (via CNBC)