Utolsó pillanatban lőtt góllal nyertek a spanyolok, ez volt Cristiano Ronaldo utolsó vébémeccse

Elbúcsúzott hétfő este a világbajnokságtól Portugália és így Cristiano Ronaldo is, aki esélyesen többet már nem fog hasonló tornákon szerepelni, miután Spanyolország egy meglehetősen nyögvenyelős meccsen 1-0-ára győzni tudott.

Fotó: ARIC BECKER/AFP

Ugyan előzetesen spanyol dominálásra lehetett számítani, a portugálok kifejezetten belekezdtek: ha mostanában már úgyis mindenki negyedekre osztja a meccseket, akkor ennél maradva az első hozott nagyobb helyzeteket mindkét oldalon, Diogo Costa bravúrjai is kellettek a döntetlen tartásához, míg a félidő második felében talán inkább érvényesült a spanyolok akarata a mezőnyben, de gólra ez sem volt elég, nulla-nullával fordultak a csapatok.

Portugália POR 0 - 1 Spanyolország ESP Vége Nyolcaddöntők M. Merino Zazón 90+1' B. Silva 89 ' R. Palma Veiga 90+4' F. Torres García 90+8'

A második félidő első fele aztán jóval óvatosabb játékot hozott, a portugálok látványosan visszavettek a kezdeményezésből, közben viszont ügyesen fojtották el a spanyol támadási kísérleteket, amikor pedig egy spanyol támadó helyzetbe került, sokáig mindig ott termett egy portugál blokk. Ahogy peregtek le a percek a nem túl izgalmas félidőből, eléggé úgy tűnt, hogy a portugálok már olyan nem akarnak gólt lőni a rendes játékidőben, a spanyolok meg nem tudnak. Aztán épp abban a pillanatban, ahogy letelt a kilencven perc, miközben a portugál védők még a játékvezetővel foglalkoztak, a spanyolok villámgyorsan elvégeztek egy szabadrúgást, majd Ferran Torres nagyon okosan gurította be a nemrég beállt Merino elé, aki meglehetősen üresen hagyva lőhette, ahova akarta.

A gól után a portugálok kétszer is veszélyesen fejeltek kapu felé, de mindkétszer célt tévesztettek, és több támadásra már nem futotta az időből, Portugália kiesett a tornáról, a spanyolok majd az éjszakai amerikai-belga meccs győztesével találkoznak a legjobb nyolc között.