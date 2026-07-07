A pokol tornácáról jutott tovább Argentína Egyiptom ellen

Az utolsó előtti nyolcaddöntőben a címvédő Argentina Egyiptommal találkozott. Ami a meccs előtt biztos volt: lesz gól, miután Egyiptom mind a 4 eddigi meccsén kapott gólt, az argentinok meg mindegyiken lőttek, ráadásul nem is keveset, 2,75-ös volt az átlaguk.

Az már nem volt ennyire biztos, hogy Egyiptom szerez majd vezetést. Márcsak azért sem, mert az argentinok kezdőcsapatának minden tagja világbajnok, míg Egyiptom ezen a tornán szerezte csak meg története első világbajnoki győzelmét, Új-Zélandot győzték le.

De 14 eseménytelen perc után mégis az afrikai csapat szerezte meg a vezetést. Attia a jobb szélről adott be, Ibrahim pedig hat méterről, Lisandro Martínez mellől fejelt gólt.

Az argentinok gyorsan reagáltak, alig öt perccel később pedig óriási lehetőségük volt az egyenlítésre. Az első félidő legjobb argentín játékosa, a balhátvéd Taglifico ellen szabálytalankodtak a 16-os belül, jogos 11-est kapott a címvédő. Messi állt a labda mögé, és hát mi baj lehet: az előző 8 világbajnoki meccsén mindegyiken betalált. Csakhogy közben éppen a 11-eslövés a gyenge pontja, ezen a világbajnokságon is kihagyott már büntetőt Algéria ellen. És most sem lőtte be, rosszul helyezte a lövést, Sobeir simán védett.

Messi a világbajnokságokon 8 büntető lőtt eddig, abból négyet kihagyott.

Az argentinok támadásban maradtak, Sobeir pedig nagy formában. Védte Mac Allister hétméteres fejesét, Alvarez 8 méteres lövését, a kettő között pedig Messi 27 méteres szabadrúgását mentette a kapufa.

Az első félidőben 7 lövésig jutottak az argentinok, ebből három találta el a kaput. Az egyiptomiaknál 2/1 volt ez a mutató. De az az egy gól is lett.

Ami ijesztő statisztika lehetett az argentinoknak: világbajnokságon még soha nem nyertek meccset úgy, hogy a félidőben az ellenfél vezetett.

A második félidőnek úgy indultak neki, hogy hamar egyenlítenek, a labdabirtoklás meg is volt, de igazán veszélyes helyzetet nem alakítottak ki. Messinek sem ment igazán, tompa és pontatlan volt.

Aztán Egyiptom szerzett egy gólt, az 58. percben Ziko Szalah passzából talált be, de a VAR elvette a gólt, mert a labdaszerzésénél Attia szabálytalankodott Lisandro Martinez ellen. Ziko sárga lapja ugyanakkor megmaradt, amit a mezlevételes gólörömért kapott.

De aztán Egyiptom szerzett egy újabb gólt a 67. percben. Újabb kontra, megint Ziko talált be, és ez már teljesen szabályos volt.

Argentína még soha nem fordított kétgólos hátrányból világbajnokságon.

Csakhogy, a címvédő a 79. percben szépített. Az addig keveset mutató Messi beadása után Romero hat méterről fejelt a kapu bal oldalába. (Messi ezzel újabb rekordot írt, ő adta a legtöbb gólpasszt a vébék történetében.) És ezek után Messi mintha életre kelt volna. Volt egy cselsorozata az alapvonalnál, amiből középre adott, a csereként beállt Lautaro Martinez viszont 4 méterről mellé fejelt.

Egy perccel később Lautaro Martínez egy beívelést adott vissza Montielhez, aki valahogy odakotorta Messinek, ő pedig 9 méterről bebombázta.

LIONEL MESSI GOAL LOOKS ABSOLUTELY STUNNING FROM THIS ANGLE. WHAT A STRIKE. 🤯🐐 pic.twitter.com/jpH70CUO32 — MC (@CrewsMat10) July 7, 2026

Messinek ez volt a 8. gólja ezen a vébén, és a 21. a világbajnokságokon.

Fotó: ELSA/Getty Images via AFP

Egyiptom közel került a győzelemhez, amikor hárman vezettek egy kontrát, de Parades utolsó emberként óriásit mentett, amikor belelépett az utolsó passzba.

A 92. percben jött a csattanó. Egy előrevágott labdát Lautaro Martinez befutott, átlőtte a kapu elé, Fernandez pedig befejelte. VAR-oztak, mert a támadást úgy indult, hogy Szalah elesett a 16-oson belül, megnézték, de nem fújták vissza, nem lett egyiptomi 11-es, maradt az argentin vezetést és a győzelem. Messi könnyes szemmel ünnepelt a meccs lefújása után.

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

A 78. percig két góllal vezető Egyiptom ezzel búcsúzott a világbajnokságtól, Argentína a 8 közé jutott, ahol a Svájc-Kolumbia meccs győztesével játszik majd.

Hajdú B. pedig úgy köszönt el a meccstől, hogy: Nincs vége, Kicsi!