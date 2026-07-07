Benyújtották a TEK megszüntetéséről szóló törvényt

Három, már korábban bejelentett változtatásokat tartalmazó törvényjavaslatot nyújtott be a kormány kedden az Országgyűlésnek. A egészségügyi törvénymódosítás a szifiliszfertőzések adatkezelésével függ össze, a köznevelési törvény változtatása többek között helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, míg a rendészeti feladatellátással kapcsolatos előterjesztés a Terrorelhárítási Központnak (TEK) és az Országgyűlési Őrségnek a rendőrségbe történő beolvadását szabályozza.

Megnőtt a veleszületett szifiliszes esetek száma

A Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter által jegyzett, az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat szerint a szifiliszbetegség kiszűréséhez és a várandós kezelésének mielőbbi megkezdéséhez szükséges megteremteni annak lehetőségét, hogy a fertőzésre vonatkozó adatot a várandósgondozást végző személy vagy a várandóst ellátó más kezelőorvos - például a szülést levezető orvos - akkor is láthassa, ha nem a várandósgondozás keretében történt a szifiliszszűrés.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Fotó: Németh Dániel/444

Jelenleg ezen adathoz az EESZT-ben nem férhet hozzá közvetlenül bármely egészségügyi szolgáltató. A javaslathoz fűzött indokolás szerint Magyarországon 2024-ben a veleszületett szifiliszes esetek száma háromszorosára nőtt az előző évi esetszámhoz képest, és ezzel európai viszonylatban az elmúlt évek esetszámai alapján azon országok közé tartozunk, ahol a legtöbb veleszületett szifilisz fordult elő. Ennek visszaszorítása érdekében tesz javaslatot a törvénymódosítás a benne foglalt intézkedések megtételére.

Újra sztrájkolhatnak a tanárok

A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által kezdeményezett, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása többek között eltörli a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat. Az Orbán-kormány 2022-ben korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, először a veszélyhelyzetre hivatkozva rendeletben, majd törvénybe is foglalták, hogy ellehetetlenítsék a tanárok tiltakozásait.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Fotó: Németh Dániel/444

Emellett a javaslat szélesíti az intézményi igazgatók munkáltatói jogkörét a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, valamint meghatározza a nevelőtestület igazgatói pályázattal kapcsolatos jogait, valamint eltörli azt a szabályt, miszerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni.

Megszűnik a TEK

A Pósfai Gábor belügyminiszter által kidolgozott, az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításának a célja a rendőri feladatellátás során jelentkező párhuzamosságok csökkentése. A terrorizmust elhárító szerv mint önálló rendvédelmi szerv megszűnik, a TEK október 1-jétől az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv területi szerveként fog működni. A belügyminiszter indoklása szerint az egységes feladatellátás biztosítása érdekében alapvető szempontként a párhuzamosságok megszüntetése mellett érvényesül a TEK-nél meglévő speciális képességek fenntartása és megőrzése az új szervezeti struktúrában is, annak érdekében, hogy a modern képességek továbbra is a magyar bűnüldözést szolgálják.

Pósfai Gábor belügyminiszter Fotó: Németh Dániel/444

Hajdu Jánost, a TEK főigazgatóját május végén mentette fel a kormány, majd június végén gyanúsította meg az ügyészség az ukrán pénzszállítók jogellenes fogva tartásával és a sértettek sanyargatásával.

A most benyújtott javaslat szerint szintén a párhuzamosságok megszüntetését célozza az Országgyűlési Őrség október 1-jével történő megszüntetése. Az Országgyűlési Őrség beolvadása révén megvalósulhat, hogy a védett személyek védelmét és a kijelölt létesítmények védelmét valóban egyetlen szerv lássa el, méghozzá rendőri feladatként. (via MTI)