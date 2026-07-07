Kigyulladt egy tankerhajó a Hormuzi-szorosban, miután eltalálta egy lövedék

Hajnalban kigyulladt egy tankerhajó, amely az ománi partok közelében, a Hormuzi-szorosban haladt – közölte a brit hadsereg. A hajót valószínűleg egy iráni lövedék találta el.

A brit hatóságok azt közölték, hogy a támadásnak nem volt környezeti következménye (tehát nem ömlött bele a tengerbe mindaz, amit szállított), és az eset kivizsgálása folyamatban van.

Hajók Omán partjainál a Hormuzi-szorosban 2026 májusában Fotó: -/AFP

Az iráni állami televízió azt közölte, hogy a cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító tartályhajót azért támadták meg, mert figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket, ugyanakkor Irán közvetlenül nem vállalta magára a támadást. Teherán többször kijelentette, hogy a Hormuzi-szorosban csak az általa engedélyezett útvonal biztonságos. Iránt korábban azzal vádolták, hogy más hajók ellen is támadásokat hajtott végre, amelyek az Omán partjaihoz közelebb fekvő alternatív útvonalat használták.

A korábbi, Hormuzi-szorosban történt támadások rendszerint amerikai megtorló csapásokhoz vezettek, amelyekre válaszul Irán a Perzsa-öböl menti arab államokat támadta, ezzel pedig újra és újra nőtt egy szélesebb regionális eszkaláció veszélye.

Mindeközben úgy tűnik, az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások szünetelnek a néhai legfelsőbb vezető, Ali Khamenei ajatollah temetéséig. Khamenei a háború kezdetén, február 28-án vesztette életét légicsapásokban. (AP)