Olyan tökéletes a spanyolok védekezése, hogy Unai Simon szinte a kapuban unatkozva döntött világbajnoki örökrekordot

Bár egyáltalán nem volt ez magától értetődő, Luis de la Fuente úgy döntött, hogy kitart Unai Simon mellett, és ő lesz a spanyolok kapusa ezen a világbajnokságon is. Pedig az angol bajnok Arsenalban David Rayának és a spanyol bajnok Barcelonában Joan Garcíának is remek szezonja volt.

Unai Simon már a 2021-es Európa-bajnokságon is megkapta a bizalmat, akkor még Luis Enriquétól, és ő védett a 2022-es világbajnokságon is. 2024-ben pedig már de la Fuente alapozta rá az Európa-bajnok csapatát. Nem csoda, dolgoztak együtt már az utánpótlásban is. Értékeli a vezetői képességeit, a nagy tornákon szerzett rutinját és higgadtságát, és egyszerűen működik a kémia a csapattársaival is.

Ha már a kapuban maradt az Athletic Bilbao 29 éves játékosa ezen a vébén is, Simon meg is döntött egy világbajnoki örökrekordot. 2026. július 2-áig az olasz Walter Zenga tartotta a kapott gól nélküli vb-rekordot 517 perccel. Az 1990-es világbajnokságon a három csoportmeccsen, aztán a nyolcad- és negyeddöntőben is nulláztak az olaszok, az elődöntőben az argentinok szakították meg a sorozatot, Caniggia a 67. percben fejelt gólt Zengának.

Fotó: MCGUELBER/Odyssey Images via AFP

Ezt a rekordot döntötte meg Unai Simon már az osztrákok elleni meccsen a legjobb 32 között. Ez úgy jött össze, hogy az előző világbajnokságon, még a harmadik csoportmeccsen a japán Tanaka volt az, aki gólt lőtt Simonnak az 51. percben. Ezután a spanyoloknak már csak egy meccsük volt, a 16 között. Marokkó ellen a rendes játékidőben és a hosszabbításban sem kaptak gólt, de 11-esekkel kiestek.

Az előző világbajnokság nullás játékperceihez jött még most a három csoportmeccs, ahol nem találtak be az ellenfelek (Zöld-foki Köztársaság, Szaúd-Arábia és Uruguay), aztán hiába próbálkozott már a kieséses szakaszban Ausztria, majd Portugália.

Simon már 609 percre javította a rekordot. Mindezt úgy, hogy eddig mindössze hatszor kellett védenie.

Bővebb, bár nem sokkal hosszabb statisztika:

Zöld-foki Köztársaság: 1 védés

Szaúd-Arábia: 1 védés

Uruguay: 2 védés

Ausztria: 0 védés

Portugália: 2 védés

Vagyis nemcsak kötelező semmitmondás, hanem tökéletes helyzetleírás, amit de la Fuente nyilatkozott Simonnak a kapott gólok nélküli meghosszabbított sorozatról:

„Ez a rekord nemcsak az övé, hanem minden csapattársáé is. A küzdésüké, a nagylelkűségüké, az erőfeszítéseiké és az önfeláldozásuké. Mindenki küzd a másikért".

This was an incredible save by Unai Simonpic.twitter.com/3qkBz7NGMQ — The thinker man (@kwekuedilson) July 6, 2026

A Simont igen kevés munkára kárhoztató spanyol védelem két bástyája Aymeric Laporte és Pau Cubarsí, akik a támadásokat is indítják, egészen magas passzpontossággal. A szélességet pedig Pedro Porro (időnként Marcos Llorente) és Marc Cucurella biztosítja, de előttük Rodri és Pedri is kulcsszerepet játszik abba, hogy a spanyolok az elvesztett labdákat villámgyorsan visszaszerezzék. A portugálok előtti meccs előtt ez úgy nézett ki, hogy az ellenfélnek átlagosan 2,9 passza és 7,7 másodperce volt, mielőtt spanyolok visszaszerezték a labdát. Ez alatt kellett volna végigrohanniuk a pályán.

Pár egészen hihetetlen statisztika:

Spanyolország eddig 5 meccsen összesen 29 lövést engedett az ellenfélnek, ebből csupán hat találta el egyáltalán a kaput. (Az osztrákok például egyszer sem céloztak pontosan.) A próbálkozások minőségét mutatja, hogy a 29 lövésből 13 a 16-os kívüli távoli próbálkozás volt. A spanyol védők mindössze két olyan hibát vétettek, amiből az ellenfél lövésig jutott.

A spanyol védekezés alapja a labdatartás (ebben vezetik az egész világbajnoki mezőnyt), így az ellenfél támadóinak a távol tartása a kaputól. Ami annyira sikeres, hogy az ellenfél labdaérintéseinek a száma a spanyol 16-oson belül így nézett ki:

Zöld-foki Köztársaság: 6

Szaúd-Arábia: 2

Uruguay: 12

Ausztria: 10

Portugália: 11

A spanyolok a négy közé jutásért Belgiummal játszanak pénteken este 9-kor.