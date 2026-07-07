Pikó András szerint „valódi, őszinte, elég kemény” beszélgetést folytattak a budapesti rendőrfőkapitánnyal a romló közbiztonsági helyzetről

Pikó András józsefvárosi polgármester és Sátly Balázs alpolgármester kedden tárgyalt Baricska Norbert Tamás budapesti rendőr-főkapitánnyal a kerület közbiztonsági problémáiról. Az elmúlt hetekben annyira rossz lett a helyzet, hogy a polgármester úgy döntött, erősebb rendőri jelenlétet kér a főkapitánytól. A találkozó után Pikóék rövid videóban számoltak be a történtekről.

Pikó azt mondta, „valódi, őszinte, elég kemény” beszélgetést folytattak. A problémákra koncentráltak, amiket azonosan látnak, a többségükre megoldást is tudnak majd mondani.

Sátly elmondta, hogy a Diószegi utcai, állami kisajátítással érintett épületek környékén a közbiztonság és a rend fenntartása érdekében együttműködnek a rendőrséggel. A kormány 2024-ben sajátította ki az önkormányzati bérlakásokat, hogy megépülhessen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárképző kara. A kiköltöztetett lakók számára azonban nem volt elegendő bérlakás a kerületben. A főkapitány megígérte, hogy a józsefvárosi önkormányzat minden szakmai és módszertani segítséget megkap a Diószegi utca ügyében. A rendőrség pedig biztosítja majd a közterületeken a rendet.

A főkapitány a találkozón arról is beszélt, hogy a kerületi rendőrkapitányságok valódi szakmai autonómiát kapnak. Sátlyék ezt úgy értelmezik, hogy a helyi rendőri erőforrásokat azokra a feladatokra lehet koncentrálni, amik a legjobban zavarják a helyi lakosokat. A szabálysértési eljárásokkal kapcsolatban a főkapitány jogszabály-módosítási kezdeményezéssel is élt, ami lehetővé teszi, hogy a józsefvárosi rendőrök munkája egyszerűbb legyen.

Pikó azt mondta, kezdeményezték a főkapitánynál, hogy a budapesti kerületek és a kapitányságvezetők vagy a főkapitányság rendszeresen egyeztessenek egymással. A főkapitány nem zárkózott el a javaslattól, de megértést és türelmet kért, mert még sok kerületi polgármesterrel kell egyeztetnie. Pikó hozzátette, hogy a belvárosi önkormányzatokkal mindenképpen kezdeményeznek egy polgármesteri egyeztetést, hogy az azonos rendőrségi problémákra lehetőleg összetett, koncentrált és kollektív válaszokat tudjanak adni.

„Ebben maradtunk. Azt érzem, hogy egy meglehetősen jó és sikeres megbeszélésen vagyunk túl.”

Pikó András az elmúlt napokban folyamatosan posztolt a romló közbiztonsági helyzetről, miután a józsefvárosi lakók közül többen köztéri agresszióra és bűncselekményekre panaszkodtak. Pikó tanácsadója, a volt parlamenti képviselő Jámbor András a 444-nek azt mondta, hogy ugyan a nyolcadik kerületben mindig is voltak közbiztonsági problémák, évről évre egyre rosszabb a helyzet. Rövid távon mindketten a rendőri jelenlét fokozását látják megoldásnak, amihez szerintük a kormány segítségére is szükség lenne.

A témában más kerületi polgármesterek is megszólaltak. Az Újbudát vezető László Imre kelenföldi „drogosokról”, „elveszett lelkekről” és „árnyakról” szóló, szakmai szempontból megkérdőjelezhető riportot osztott újra, és azt írta, Kelenföldön súlyos a helyzet, a helyiek pedig joggal dühösek és aggódnak. Soproni Tamás terézvárosi polgármester pedig arról posztolt, nagyjából 1000-1500 hajléktalan, 3-400 kezeletlen pszichiátriai beteg, néhány ezer drogos és 3-5 ezer fő palackgyűjtögető miatt érzik sokan, köztük ő is, hogy romlott a közbiztonság Budapesten. Szerinte ez az előző kormány hibája, de a mostaninak kell megoldania.

A Belügyminisztérium azt ígérte, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője minden kerületi polgármesterrel egyeztetést kezdeményez a felmerült közbiztonságot érintő kérdésekről. A budapesti közbiztonsági helyzetről ebben a cikkben írtunk bővebben.