Ronaldo azzal vigasztalja magát, hogy ő már nyert Európa-bajnokságot, ami ugyanaz, mintha világbajnokságot nyert volna

41 évesen - most már minden bizonnyal utolsó - világbajnoki meccsét játszotta Cristiano Ronaldo Spanyolország ellen a nyolcaddöntőben.

A portugál gólgép számos rekordot tart, de pont a világbajnokság nem az ő terepe volt.

Az korszakos rekord, hogy 6 világbajnokságon is gólt szerzett. Az összesen lőtt 11 gólja sem kevés, bár pont önmagához képest szerény, azt ugyanis 27 meccsen hozta össze. A 11 góllal az örökranglistán csak 9., a most is aktív játékosok közül Kane, Mbappé és Messi is megelőzi, ők ráadásul még ezen a vébén is növelhetik a góljaik számát.

Ronaldo az első gólját még 2006-ban Irán ellen 11-esből szerezte, a következő vébén Észak-Korea 7-0-s lemészárlásában szerzett egy szerencsés gólt a hátára felpattanó labdából, újabb 4 évvel később egy kipattanót vágott be Ghána ellen.

A világbajnokságonként csak 1-1 szerzett gólt 2018-ban múlta felül. A legjobbját is ezen a vébén mutatta, a spanyoloknak a csoportkörben lőtt egy mesterhármast, ebben volt 11-es, egy potyagól és egy mesteri szabadrúgás. Ezen a vébén még Marokkó ellen is betalált, fejjel. Portugália viszont a nyolcaddöntőben kiesett Uruguay ellen.

2022-ben csak 11-esből talált be Ghána ellen. A mostani vébén duplázott a világranglista 50. helyén álló Üzbegisztán ellen, és 11-esből talált be Horvátország ellen a legjobb 32 között. Ez volt az első gólja a hat világbajnokságon kieséses szakaszban.

A portugál válogatott Ronaldo hat világbajnokságán csak egyszer jutott legalább a 4 közé, még 2006-ban, végül negyedikek lettek. 2010-ben a későbbi világbajnok Spanyolország ejtette ki őket a 16 között, 2014-ben a csoportjukban ragadtak. 2018-ban Uruguay volt a végállomás a nyolcaddöntőben. 2022-ben a nyolc között Marokkó állította meg Portugáliát. Most is csak a legjobb 16-ig jutottak.

Ronaldónak a mostani önmagához képest nem is volt rossz meccse, de a gólhoz ez kevés volt.

Ronaldo was literally on his own today, fighting for the team with absolutely no help from his teammates💔pic.twitter.com/V3DsqmYSwM https://t.co/c7yf3xnGip — AB⚕ (@AbsoluteBruno) July 6, 2026

A meccs után megerősítette, hogy ez volt az utolsó világbajnoki szereplése. Szomorú, hogy kiestek, de mint mondta, megtett mindent, tiszta a lelkiismerete. És szerinte nemcsak most, korábban is mindent megtett a válogatottért. „Cristiano Ronaldo előtt Portugália nem nyert semmit, Cristiano Ronaldóval három trófeát nyertünk” - értékelte Cristiano Ronaldo hozzáadott értékét Cristiano Ronaldo. Ebből a három trófeából kettő a Nemzetek Ligája cím, egy pedig a 2016-os Európa-bajnokság. Utóbbiról Ronaldo azt mondta, hogy

„az Európa-bajnokság ugyanazon a szinten van, mint a világbajnoki cím”.

Ronaldo könnyezve búcsúzott a spanyolok elleni vereség után. Lamine Yamal odament hozzá egy ölelésre. A spanyol még meg sem született, amikor Ronaldo már pályára lépett világbajnokságon.