A parlamenti bizottság szeretné tudni, pontosan mire is költött milliárdokat az NMHH

Több kiegészítést is kért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2025-ös költségvetési beszámolójához az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottsága a szerdai ülésen – írta meg az MTI. A bizottság több milliárd forintnyi költésnek megy utána, a beszámoló elkészítésére 10 munkanapot adott.

A bizottság tiszás alelnöke, Dicső Viktória azt mondta, szeretnék tudni, mi indokolt az NMHH-nál 197,3 millió forintos túlterjeszkedést a személyi juttatások terén. Információkat várnak továbbá egy 10 milliárd forintért beszerzett adattörlő alkalmazással kapcsolatban is.

A beszámolót a bizottság a május 26-i ülésen utasította el, már akkor több kiegészítést kértek.

Koltay András meghallgatása az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságának májusi ülésén

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Az NMHH-nak részletesebb tájékoztatást kell adnia a személyi juttatásokra fordított 30 milliárd forintos keretének felhasználásáról csakúgy, mint a 100 milliárd forintos dologi kiadásokról is. A médiahatóságnak arról is be kell számolnia, hány televíziós és rádiócsatornát üzemeltet, milyen költséggel.

A bizottság tájékoztatást vár egy 6 milliárd forinttal betervezett, végül 8,4 milliárd forintosra nőtt transzfer kapcsán, továbbá a Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényének filmes feldolgozására biztosított 5 milliárd forint felhasználásáról is.

Magyar Péter július elején jelentette be, hogy felmentik Koltay Andrást, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnökét. Koltayt 2021-ben 9 évre nevezte ki Áder János köztársasági elnök az NMHH elnökévé. Másfél héttel később a parlament a Médiatanács elnökévé választotta. Utóbbi megbízatása a múlt héten, a közmédia vezetőinek megbízatásával együtt szűnt meg, miután módosították a médiatörvényt.