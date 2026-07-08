A túlárazott székházfelújítás miatt 27 milliárd forintot követel vissza az MNB cége Matolcsy Ádám barátjától

Némi csúszással, de kijött az Magyar Nemzeti Bank ingatlanos cégének a tavalyi mérlege, amiből kiderült, hogy az MNB-Ingatlan Kft. saját tőkéje 181 milliárdról 162 milliárdra csökkent – írja a HVG.
Azok után, hogy már 2024-ben is csaknem 50 milliárd forintos értékvesztést kellett elszámolni, a tavalyi mérleg elkészítése során is helyesbítették, ez esetben csökkentették egyes vagyonelemek értékét. Ez pedig a saját tőkére is összességében 20 milliárdos negatív hatással volt.
A cégben komoly ingatlanvagyon van, oda tartozik a többi között a Krisztina körúti egykori Postapalota, ami ma a Pénzmúzeum és több várbeli épület is. Az MNB egyébként megszabadulna három luxusingatlanától, amit még Matolcsy Györgyék szedtek össze.
Az értékbecslés jóval szigorúbb lett, mint korábban, a 2025-ös mérleg háromoszlopos lett, a középsőben mutatják az előző évi értékkorrekciót.
A beszámoló azt is rögzíti, hogy az MNB-Ingatlan Kft. perben áll a jegybanki székház felújításának túlárazása, illetve hiányosságai miatt a generálkivitelezővel, és a per kapcsán 27 milliárd forint visszafizetését követelik.
A kivitelező Somlai Bálint cége, a Raw Development Kft. volt. Somlai a volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám baráti körébe tartozik. A lap úgy tudja, a jegybanki alapítványük ügyében nyomozó ügyészség a Raw Developmentnél is foglalt le iratokat. A nyomozást a választás előtt a rendőrség végezte, azt a választás után vette át a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). Az iratlefoglalás május végén lehetett: a KNyF akkori kérdésünkre megerősítette, hogy razzia volt a 11. kerületi Infopark egyik épületében, ahol a Raw Development Kft.-nek az irodája is található. Erről további részletet nem árultak el később sem.
A székházfelújítással kapcsolatban kipereltük a részleteket, és egészen döbbenetes tételek derültek ki. Matolcsy György jegybankelnök vécéje például 30 millióba került, 14 millió forintért vettek aranyszínű szappantartókat, és 2,1 milliárdba kerültek az ajtók.
MNB, Orbán Áron ismerősei, Csád, Szabó Bence. Bónuszként kiderült, hogy a Magyar Péter elleni büntetőügyet már a választás előtt ejtették, csak nem szóltak róla.
Egy olvasónk az Infopark B épületénél szúrta ki az NNI nyomozóit, ahol az MNB-ügyben érintett, Somlai Bálint-féle Raw Development irodái is találhatók.
Jogerősen pert nyertünk az MNB ellen: ki kellett adniuk, mi alapján és mire költöttek el 105 milliárd forintot a székházfelújítása során. A még Matolcsy György elnöksége alatt végrehajtott rekonstrukciót Matolcsy fiának barátja, Somlai Bálint cége végezhette el. Az ügyben büntetőeljárás folyik.