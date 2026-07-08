A túlárazott székházfelújítás miatt 27 milliárd forintot követel vissza az MNB cége Matolcsy Ádám barátjától

Némi csúszással, de kijött az Magyar Nemzeti Bank ingatlanos cégének a tavalyi mérlege, amiből kiderült, hogy az MNB-Ingatlan Kft. saját tőkéje 181 milliárdról 162 milliárdra csökkent – írja a HVG.

Azok után, hogy már 2024-ben is csaknem 50 milliárd forintos értékvesztést kellett elszámolni, a tavalyi mérleg elkészítése során is helyesbítették, ez esetben csökkentették egyes vagyonelemek értékét. Ez pedig a saját tőkére is összességében 20 milliárdos negatív hatással volt.

A cégben komoly ingatlanvagyon van, oda tartozik a többi között a Krisztina körúti egykori Postapalota, ami ma a Pénzmúzeum és több várbeli épület is. Az MNB egyébként megszabadulna három luxusingatlanától, amit még Matolcsy Györgyék szedtek össze.

Az értékbecslés jóval szigorúbb lett, mint korábban, a 2025-ös mérleg háromoszlopos lett, a középsőben mutatják az előző évi értékkorrekciót.

A beszámoló azt is rögzíti, hogy az MNB-Ingatlan Kft. perben áll a jegybanki székház felújításának túlárazása, illetve hiányosságai miatt a generálkivitelezővel, és a per kapcsán 27 milliárd forint visszafizetését követelik.

A kivitelező Somlai Bálint cége, a Raw Development Kft. volt. Somlai a volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám baráti körébe tartozik. A lap úgy tudja, a jegybanki alapítványük ügyében nyomozó ügyészség a Raw Developmentnél is foglalt le iratokat. A nyomozást a választás előtt a rendőrség végezte, azt a választás után vette át a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). Az iratlefoglalás május végén lehetett: a KNyF akkori kérdésünkre megerősítette, hogy razzia volt a 11. kerületi Infopark egyik épületében, ahol a Raw Development Kft.-nek az irodája is található. Erről további részletet nem árultak el később sem.

Somlai Bálint 2023-ban Fotó: Németh Dániel/444

A székházfelújítással kapcsolatban kipereltük a részleteket, és egészen döbbenetes tételek derültek ki. Matolcsy György jegybankelnök vécéje például 30 millióba került, 14 millió forintért vettek aranyszínű szappantartókat, és 2,1 milliárdba kerültek az ajtók.